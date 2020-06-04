Павел Дуров рассказал о 30 млн пользователей Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о 30 млн пользователей мессенджера в России. В своем Telegram-канале он отметил, что разблокировка мессенджера, которую предложили депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, позволила бы этим людям «более комфортно использовать сервис».
Мессенджер начали блокировать «под эгидой борьбы с терроризмом», напомнил Дуров. Telegram, по его словам, за время блокировок разработал механизмы, позволяющие предотвращать теракты, сохраняя тайну переписки пользователей. Каждый месяц команда Telegram пресекает десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору, подчеркнул предприниматель.
Мессенджер Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 г. В апреле этого года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Тумусов и Ионин направили премьеру Михаилу Мишустину и Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов. Спустя месяц пресс-служба Минкомсвязи сообщила, что ведомство не поддержало этот законопроект. Деталей решения она не привела.
В апреле Дуров сообщал, что общее число пользователей Telegram достигло 400 млн человек. Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 млн человек и за год количество пользователей увеличилось на 100 млн, уточнял он.