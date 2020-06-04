Павел Дуров рассказал о 30 млн пользователей Telegram в России

Мессенджер Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 г. В апреле этого года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Тумусов и Ионин направили премьеру Михаилу Мишустину и Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов. Спустя месяц пресс-служба Минкомсвязи сообщила, что ведомство не поддержало этот законопроект. Деталей решения она не привела.