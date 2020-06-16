Instagram объявила о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ

«Эти усилия не остановятся на неравенстве, которое люди могут испытывать исключительно по признаку расы; мы также рассмотрим, как мы можем лучше обслуживать другие недопредставленные группы, которые используют наш продукт», — заявил гендиректор соцсети. Среди «недопредставленных» в соцсети групп он назвал активистов ЛГБТ+, боди-позитивного движения и других. По оценке Моссери, публикации представителей уязвимых в социальном отношении групп получали меньшую «по сравнению с белыми и привилегированными людьми» аудиторию за счет алгоритма выдачи постов. Моссери сообщил, что верификация пользователей в соцсети также будет фокусироваться на пользователях из числа меньшинств. Кроме того, соцсеть намерена в самое ближайшее время создать свод правил по фильтрации контента, в котором будет перечислены критерии нежелательных публикаций.