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Instagram объявила о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ

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Социальная сеть Instagram объявила о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ. Приоритет в алгоритмизации и верификации в соцсети получат «цветные» пользователи и представители других меньшинств. Об этом сообщил генеральный директор Instagram Адам Моссери.

Заявление Моссери опубликовано на сайте компании под заглавием «Обеспечение того, чтобы черные голоса были услышаны». «За последние несколько недель мы стали свидетелями невероятного движения, происходящего по всему миру. Когда эти важные разговоры пришли на нашу платформу, мы увидели, что сообщества в Instagram мобилизуются, чтобы требовать справедливости и выражать солидарность, поддерживать черный бизнес, повышать черные голоса и повышать осведомленность о равенстве черных людей во всем мире», — пишет Моссери. Он отмечает, что «теперь защита чернокожего комьюнити — самый важный приоритет для нас».

«Эти усилия не остановятся на неравенстве, которое люди могут испытывать исключительно по признаку расы; мы также рассмотрим, как мы можем лучше обслуживать другие недопредставленные группы, которые используют наш продукт», — заявил гендиректор соцсети. Среди «недопредставленных» в соцсети групп он назвал активистов ЛГБТ+, боди-позитивного движения и других. По оценке Моссери, публикации представителей уязвимых в социальном отношении групп получали меньшую «по сравнению с белыми и привилегированными людьми» аудиторию за счет алгоритма выдачи постов. Моссери сообщил, что верификация пользователей в соцсети также будет фокусироваться на пользователях из числа меньшинств. Кроме того, соцсеть намерена в самое ближайшее время создать свод правил по фильтрации контента, в котором будет перечислены критерии нежелательных публикаций.

Гендиректор Instagram отметил, что технологии очень часто копирует модели отношений, принятые «в предвзятом обществе». По его мнению, «нужно более пристально взглянуть на базовые системы, которые мы построили». Это, по его словам, позволит определить, «где нам нужно сделать больше, чтобы не допустить предвзятости в решениях». Моссери сообщил, что такая работа займет «некоторое время», а обновления для соцсети компания представит «в течение следующих нескольких месяцев».

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Волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия под лозунгом #blacklivesmatter («Жизни черных важны») началась после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским. Активисты на прошлой неделе начали требовать сноса памятников историческим личностям, так или иначе связанным с расизмом и рабовладением. В Сиэтле левые группировки захватили несколько кварталов в центральной части города и объявили там «Автономную зону Капитолийского холма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных