В сети появились клоны сайтов для голосования за конституционные поправки
В сети появились клоны официальных сайтов для голосования за конституционные поправки и появятся сайты, имитирующие предвыборные акции для стимулирования явки на него. Они предназначены для мошеннических атак с целью получения персональных и платежных данных пользователей, рассказали эксперты по кибербезопасности газете «Коммерсантъ».
По словам начальника отдела информбезопасности компании «Сёрчинформ» Алексея Дрозда, в интернете появилось сразу несколько доменов, адресами напоминающие официальный ресурс для голосования о пакете поправок к Конституции 2020og.ru. Его доменное имя, по данным сервиса whois, зарегистрировал «Ростелеком» 22 мая, электронное голосование на этом сайте пройдет с 25 по 30 июня. По описанию Дрозда, сайты с похожими адресами представляют собой страницы с агитацией за или против поправок или с информацией о голосовании. К дате голосования, предупреждает собеседник издания, тематика этих сайтов может измениться, так как зарегистрированы они на неизвестных физических лиц. По его словам, голосование о поправках громкий информационный повод, воспользовавшись которым можно получить любые данные.
Эксперт напомнил, что предыдущая волна регистраций мошеннических сайтов наблюдалась после объявления президента России Владимира Путина о новых выплатах на детей. Тогда мошенники создавали копии сайта госуслуг для получения данных и денег по мошенническим схемам. Теперь они будет пользоваться различными акциями, цель которых повышения явки на голосование. Так, мэрия Москвы запустила сайт программы «Миллион призов» по проекту «Активный гражданин». По этой программе в обмен на участие в голосовании можно получить скидки и бонусы на различные покупки и услуги. При регистрации на фальшивом сайте, объясняет эксперт, зарегистрировавшемуся начнут поступать звонки от мошенников с просьбами назвать номер карты или код из СМС для отправки или получения «выигрыша».
Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев подтвердил, что ресурсы, связанные с волеизъявлением, внимательно изучаются киберпреступниками. Он также оценил как высокий риск массированных DDoS-атак из-за рубежа на официальный сайт голосования. Специалисты Infosecurity a Softline Company пока не фиксируют особого всплеска активности в области создания сайтов, имитирующих ресурсы для электронного голосования, сказал директор по стратегическим коммуникациям компании Александр Дворянский. Он не исключил такой волны ближе к дате его проведения. Он согласился и с угрозой от сайтов, имитирующих программами лояльности за участие в голосовании. В интернете растет число фейковых новостей о голосовании, сообщили в Лиге безопасного интернета. По ее данным, за последнюю неделю их количество увеличилось в шесть раз, а всего за последние 11 дней насчитывается 1256 информационных «вбросов», преимущественно, в соцсетях.