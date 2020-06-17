В сети появились клоны сайтов для голосования за конституционные поправки

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев подтвердил, что ресурсы, связанные с волеизъявлением, внимательно изучаются киберпреступниками. Он также оценил как высокий риск массированных DDoS-атак из-за рубежа на официальный сайт голосования. Специалисты Infosecurity a Softline Company пока не фиксируют особого всплеска активности в области создания сайтов, имитирующих ресурсы для электронного голосования, сказал директор по стратегическим коммуникациям компании Александр Дворянский. Он не исключил такой волны ближе к дате его проведения. Он согласился и с угрозой от сайтов, имитирующих программами лояльности за участие в голосовании. В интернете растет число фейковых новостей о голосовании, сообщили в Лиге безопасного интернета. По ее данным, за последнюю неделю их количество увеличилось в шесть раз, а всего за последние 11 дней насчитывается 1256 информационных «вбросов», преимущественно, в соцсетях.