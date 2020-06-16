В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.