В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
«Понимая, что публикация данной редакции до дня всероссийского голосования может вызвать вопросы у потребителей, мы специально указываем» на то, что «изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования», говорится в письме гендиректора издательства «Проспект» Леонида Рожникова к коллегам, датированного 26 марта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел ничего особенного в начале продаж текста нового Основного закона до общероссийского голосования. «Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — сказал он РБК.
Представитель сети «Читай-город» отметил, что распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления людей с их содержанием — обычная практика». Профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Илья Шаблинский посчитал издание и продажу текста новой Конституции неправомерным явлением, так как голосование еще не состоялось.
Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Только один сенатор проголосовал против президентского законопроекта, еще три сенатора и 43 депутата воздержались. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Основного закона.
Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.