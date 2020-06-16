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В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

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В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК. Новые версии Основного закона выпустили издательства «Омега-Л», «Эксмо» и «Проспект», приобрести брошюру можно в сетях магазинов «Читай-город» и «Библио-Глобус», убедилось издание.

«Понимая, что публикация данной редакции до дня всероссийского голосования может вызвать вопросы у потребителей, мы специально указываем» на то, что «изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования», говорится в письме гендиректора издательства «Проспект» Леонида Рожникова к коллегам, датированного 26 марта. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел ничего особенного в начале продаж текста нового Основного закона до общероссийского голосования. «Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — сказал он РБК.

Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Представитель сети «Читай-город» отметил, что распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления людей с их содержанием — обычная практика». Профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Илья Шаблинский посчитал издание и продажу текста новой Конституции неправомерным явлением, так как голосование еще не состоялось. 

Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Только один сенатор проголосовал против президентского законопроекта, еще три сенатора и 43 депутата воздержались. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Основного закона.

Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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