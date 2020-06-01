Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент также отметил, что до голосования «целый месяц» и за это время у властей есть возможность предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации [с распространением коронавируса]. За оставшиеся до голосования 30 дней россияне смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним, а у власти и бизнеса будет время, чтобы выстроить работу «не только в процессе голосования, а в жизни вообще», уверен Путин.