Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин объявил дату голосования по поправкам в КонституциюОно пройдет 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон. По мнению президента, эта дата является безупречной для голосования «как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений».
Президент также отметил, что до голосования «целый месяц» и за это время у властей есть возможность предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации [с распространением коронавируса]. За оставшиеся до голосования 30 дней россияне смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним, а у власти и бизнеса будет время, чтобы выстроить работу «не только в процессе голосования, а в жизни вообще», уверен Путин.
«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», – заявил он.
Голосование пройдет в течение недели, отдать голос можно будет в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется, рассказал «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Голосование по поправкам в Конституцию первоначально должно было пройти 22 апреля, соответствующий указ 17 марта подписал Путин. Но уже 25 марта, одновременно с введением в России режима нерабочих дней, президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования.
О том, что президент может объявить дату голосования по поправкам 1 или 2 июня, ранее «Ведомостям» сообщали четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы. Двое из них говорили, что голосование пройдет 1 июля, но один уверял, что по-прежнему рассматривается и вариант с 8 июля.
Путин объявил о планах внести изменения в Конституцию 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а через несколько дней ‒ и законодательные собрания всех 85 регионов страны. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, только если их одобрят большинство участников голосования.