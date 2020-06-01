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Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Оно пройдет 1 июля
Артем Гирш
Евгений Биятов / ТАСС

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон. По мнению президента, эта дата является безупречной для голосования «как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений».

Президент также отметил, что до голосования «целый месяц» и за это время у властей есть возможность предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации [с распространением коронавируса]. За оставшиеся до голосования 30 дней россияне смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним, а у власти и бизнеса будет время, чтобы выстроить работу «не только в процессе голосования, а в жизни вообще», уверен Путин.

«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», – заявил он.

Голосование пройдет в течение недели, отдать голос можно будет в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется, рассказал «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев. 

Ранее по теме: Эпидемия в регионах пока не позволяет назначить дату голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию первоначально должно было пройти 22 апреля, соответствующий указ 17 марта подписал Путин. Но уже 25 марта, одновременно с введением в России режима нерабочих дней, президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования.

О том, что президент может объявить дату голосования по поправкам 1 или 2 июня, ранее «Ведомостям» сообщали четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы. Двое из них говорили, что голосование пройдет 1 июля, но один уверял, что по-прежнему рассматривается и вариант с 8 июля.

Ранее по теме: День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

Путин объявил о планах внести изменения в Конституцию 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а через несколько дней ‒ и законодательные собрания всех 85 регионов страны. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, только если их одобрят большинство участников голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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