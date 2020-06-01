День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным
День голосования по поправкам в Конституцию 1 июля будет нерабочим, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эта дата выпадает на среду.
В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по поводу внесения изменений в Конституцию состоится 1 июля. Во время совещания рабочей группы по поправкам в Конституцию руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила Путину 1 июля как оптимальный день проведения голосования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов заявили президенту, что согласны с датой.
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 17 марта. По закону о поправках, день проведения голосования объявляется нерабочим. Первоначально голосование должно было пройти 22 апреля, однако в марте Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.