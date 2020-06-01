День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по поводу внесения изменений в Конституцию состоится 1 июля. Во время совещания рабочей группы по поправкам в Конституцию руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила Путину 1 июля как оптимальный день проведения голосования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов заявили президенту, что согласны с датой.