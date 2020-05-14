В сети появились десятки предлагающих выплаты на детей мошеннических сайтов

11 мая президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет. На официальном сайте госуслуг после этого произошел сбой. На него 13 мая на совещании обратил внимание и сам Путин. Как объяснили в Минкомсвязи, сбой был связан с высокой нагрузкой на портал, она в десять раз превысила средний показатель апреля. В министерстве сообщили, что на портале по выплатам на детей каждую минуту оформляется более 2 тыс. заявлений. Всего за 20 часов работы электронной формы через портал направили заявления на получение выплат более 2 млн человек. Количество пользователей портала за 12 мая превысило 17 млн, а за 13 мая с полуночи до 14:00 — 10 млн. Сами выплаты начнутся с 1 июня, а заявление на них можно подать до 1 октября.