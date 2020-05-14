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В сети появились десятки предлагающих выплаты на детей мошеннических сайтов

Ведомости

В интернете появились несколько десятков мошеннических сайтов, предлагающих зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании, работающие в сфере кибербезопасности.

В компании «СерчИнформ» насчитали три десятка новых доменов в российской зоне интернета с названиями, так или иначе использующих темы государственной помощи семьям с детьми. Они нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение, отмечает начальник отдела безопасности компании Алексей Дрозд. Собеседник газеты отметил, что часть из этих сайтов еще не имеет никакого содержания. Случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie за последние два дня зафиксировали и в компании Infosecurity a Softline Company. По словам замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, более 70 сайтов, имитирующих портал по предоставлению госуслуг, появились в сети еще в апреле. Часть из них используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другая часть — для мошенничества с выплатами.

Алексей Дрозд советует проверять название новых доменов в специальных сервисах, которые указывают, когда и кем был зарегистрирован домен. Игорь Сергиенко добавляет, что ссылки на фишинговые сайты, как правило, распространяются в электронных сообщениях и в социальных сетях. Он рекомендует не переходить по ним, а вводить адрес вручную в строке браузера. Новую схему мошенничества на фейковых сайтах госуслуг выявили в компании Qrator Labs. Пользователь вводит логин и пароль от личного кабинета на поддельном сайте и получает необходимые услуги на официальном портале, куда его перенаправляет фейк-ресурс. После получения услуги поддельный сайт вносится в закладки браузера. В какой-то момент от него приходит уведомление о неоплаченном штрафе, но оплата за него от добропорядочного пользователя направляется на счет мошенников, рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет. На официальном сайте госуслуг после этого произошел сбой. На него 13 мая на совещании обратил внимание и сам Путин. Как объяснили в Минкомсвязи, сбой был связан с высокой нагрузкой на портал, она в десять раз превысила средний показатель апреля. В министерстве сообщили, что на портале по выплатам на детей каждую минуту оформляется более 2 тыс. заявлений. Всего за 20 часов работы электронной формы через портал направили заявления на получение выплат более 2 млн человек. Количество пользователей портала за 12 мая превысило 17 млн, а за 13 мая с полуночи до 14:00 — 10 млн. Сами выплаты начнутся с 1 июня, а заявление на них можно подать до 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных