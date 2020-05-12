Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. О них накануне объявил в своем обращении президент Владимир Путин. Постановление о выплатах подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на сайте правительства.
В сообщении говорится, что россияне с детьми от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь получат семьи с детьми до трех лет.
Заявление на получение материальной помощи можно подать через портал госуслуг, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или лично обратившись в его территориальное отделение по месту проживания. Рассмотреть заявление должны в течение пяти дней, в течение трех дней после решения деньги должны быть выплачены. Подать заявление можно до 1 октября.
11 мая в обращении к россиянам президент Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, 12 мая — подписал указ о выплатах. По данным Минтруда, на матпомощь по 10 тысяч рублей могут претендовать до 22 млн семей, на выплаты по 5 тысяч рублей — 1,7 млн семей.