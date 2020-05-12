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Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. О них накануне объявил в своем обращении президент Владимир Путин. Постановление о выплатах подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на сайте правительства.

В сообщении говорится, что россияне с детьми от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь получат семьи с детьми до трех лет.

Заявление на получение материальной помощи можно подать через портал госуслуг, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или лично обратившись в его территориальное отделение по месту проживания. Рассмотреть заявление должны в течение пяти дней, в течение трех дней после решения деньги должны быть выплачены. Подать заявление можно до 1 октября.

11 мая в обращении к россиянам президент Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, 12 мая — подписал указ о выплатах. По данным Минтруда, на матпомощь по 10 тысяч рублей могут претендовать до 22 млн семей, на выплаты по 5 тысяч рублей — 1,7 млн семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных