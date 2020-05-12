Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

11 мая в обращении к россиянам президент Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, 12 мая — подписал указ о выплатах. По данным Минтруда, на матпомощь по 10 тысяч рублей могут претендовать до 22 млн семей, на выплаты по 5 тысяч рублей — 1,7 млн семей.