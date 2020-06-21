Apple вновь закрыла магазины в США из-за роста числа заболевших COVID-19

У Apple более 500 магазинов по всему миру. Ранее компания возобновила работу магазинов в некоторых штатах, среди них были Айдахо, Южная Калифорния, Алабама и Аляска. В середине мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Apple собирается в ближайшие недели вернуть всех сотрудников в офисы, в том числе в штаб-квартиру компании в Кремниевой долине. Полностью восстановить работу офисов руководство Apple планировало в июле, уточнили источники.