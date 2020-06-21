Apple вновь закрыла магазины в США из-за роста числа заболевших COVID-19
Apple объявила о закрытии 11 магазинов в американских штатах Аризона, Флорида, Северная и Южная Каролина, пишет The Wall Street Journal. Такое решение компания приняла из-за роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в этих штатах. После объявления о закрытии магазинов акции Apple подешевели на 2%.
«Мы делаем этот шаг из соображений безопасности, так как внимательно следим за ситуацией. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников и клиентов в магазины как можно скорее»,— заявил представитель Apple.
У Apple более 500 магазинов по всему миру. Ранее компания возобновила работу магазинов в некоторых штатах, среди них были Айдахо, Южная Калифорния, Алабама и Аляска. В середине мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Apple собирается в ближайшие недели вернуть всех сотрудников в офисы, в том числе в штаб-квартиру компании в Кремниевой долине. Полностью восстановить работу офисов руководство Apple планировало в июле, уточнили источники.