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Apple вновь закрыла магазины в США из-за роста числа заболевших COVID-19

Ведомости

Apple объявила о закрытии 11 магазинов в американских штатах Аризона, Флорида, Северная и Южная Каролина, пишет The Wall Street Journal. Такое решение компания приняла из-за роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в этих штатах. После объявления о закрытии магазинов акции Apple подешевели на 2%.

«Мы делаем этот шаг из соображений безопасности, так как внимательно следим за ситуацией. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников и клиентов в магазины как можно скорее»,— заявил представитель Apple.

У Apple более 500 магазинов по всему миру. Ранее компания возобновила работу магазинов в некоторых штатах, среди них были Айдахо, Южная Калифорния, Алабама и Аляска. В середине мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Apple собирается в ближайшие недели вернуть всех сотрудников в офисы, в том числе в штаб-квартиру компании в Кремниевой долине. Полностью восстановить работу офисов руководство Apple планировало в июле, уточнили источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных