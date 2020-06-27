«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Эксперты подвергли сомнению безопасность нахождения экипажа рядом с «парой тонн токсичных компонентов топлива», подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения. В статье также отмечается вместимость кабины корабля. Она, по словам экспертов, гораздо просторнее аппарата корабля «Союз», поскольку рассчитана на семь астронавтов. При этом NASA урезало экипаж до четырех человек. «Выходит, что для решения своей основной задачи – доставки людей на МКС – новый корабль пока выглядит переразмеренным», – отмечается в статье.