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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос». Среди недостатков специалисты назвали неудобную конструкцию корабля, размещение двигателей за стенкой кабины и отсутствие нормального туалета.

Эксперты подвергли сомнению безопасность нахождения экипажа рядом с «парой тонн токсичных компонентов топлива», подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения. В статье также отмечается вместимость кабины корабля. Она, по словам экспертов, гораздо просторнее аппарата корабля «Союз», поскольку рассчитана на семь астронавтов. При этом NASA урезало экипаж до четырех человек. «Выходит, что для решения своей основной задачи – доставки людей на МКС – новый корабль пока выглядит переразмеренным», – отмечается в статье.

Туалет при каждом пользовании отделялся от остальной кабины символической ширмой, на что жаловались летавшие на шаттле астронавты, указано в статье. При этом в статье отмечается, что Crew Dragon более надежен и дешевле, чем эксплуатировавшиеся до 2011 г. в США шаттлы.

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Это не первое высказывание «Роскосмоса» о Crew Dragon. В конце мая, после запуска корабля на орбиту, официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко заявил, что «Роскосмос» «не увидела ничего необычного в успешном запуске». «Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно», – написал он в Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных