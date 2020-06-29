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Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

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Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти. При их обработке предполагается задействовать искусственный интеллект, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака и текст законопроекта, разработанного министерством.

По данным Минкомсвязи, ежегодно россияне направляют не менее 10 млн обращений в адрес250 тысяч органов власти всех уровней. 65% из них, по словам Олега Пака, поступают в органы власти через формы на официальных сайтах или по электронной почте. По его словам, это «часто неудобно» и «работает крайне неэффективно». «Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают»,— пояснил замминистра. Законопроект о едином окне, по его словам , чиновника, поможет в устранении этих проблем и повысит эффективность работы структур власти с самими обращениями.

Согласно законопроекту портал госуслуг станет единым электронным окном для жалоб и обращений, которые через него сможет подать любой человек из числа прошедших регистрацию в в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг. На самом портале создадут специальный рубрикатор для обращений, внедрят их перенаправление в уполномоченный орган власти. Типовые запросы будут структурироваться и обрабатываться с использованием искусственного интеллекта. Сам автор обращения сможет получать уведомления о каждом этапе его рассмотрения. Подавать письменные обращения и жалобы можно будет также в многофункциональных центрах или по почте.

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По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, локализация на единой платформе и достоверная идентификация заявителей предоставит больше возможностей для оценки и аналитики обращений, контроля соблюдения сроков рассмотрения, выявления массовых проблем. По состоянию на июнь, под данным Минэкономики, число зарегистрированных в ЕСИА россиян составляло около 119 млн человек, а число подтвержденных учетных записей — 69,5 млн. при 146,8 млн жителей страны в 2020 г. С 1 июля 2020 г. на портале госуслуг начнется экспериментальное использование ЕСИА для идентификации пользователей онлайн-агрегаторов товаров и услуг, которые в добровольном порядке подключатся к ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных