Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

По данным Минкомсвязи, ежегодно россияне направляют не менее 10 млн обращений в адрес250 тысяч органов власти всех уровней. 65% из них, по словам Олега Пака, поступают в органы власти через формы на официальных сайтах или по электронной почте. По его словам, это «часто неудобно» и «работает крайне неэффективно». «Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают»,— пояснил замминистра. Законопроект о едином окне, по его словам , чиновника, поможет в устранении этих проблем и повысит эффективность работы структур власти с самими обращениями.