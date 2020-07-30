Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами. Те же причины привел к отказу от безлимитных тарифов в каждой пятой стране мира. По данным Content Review на начало июля, средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие выросла на 8%, до 291 руб., тогда повышение связали с необходимостью компенсировать выпадающую выручку из-за режима самоизоляции. Стоимость тарифов, которые перегружают сети, было необоснованно низкой, и теперь операторы переходят на экономически обоснованные цены, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев добавляет, что «стоимость мобильной связи в России в четыре раза ниже, чем в среднем по миру, а безлимитный мобильный интернет на 30% дешевле, чем в Индии, и на 50% — чем в Китае». «При этом ВВП на душу населения в России, по данным Всемирного банка, почти в четыре раза выше, чем в Индии, и в два раза — чем в Китае»,— сказал эксперт.