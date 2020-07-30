Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
Российские операторы связи переводят услуги безлимитного мобильного интернета в разряд премиальных. Причина в том, что абоненты с безлимитными тарифами перегружают сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review и экспертов.
По данным Content Review, средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 г. выросла на 47% и достигла 887,5 руб. В отчете агентства отмечается, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 руб. При этом Россия сохранила шестое место в рейтинге стран с наиболее дешевым мобильным интернетом. В нем она опережает Египет, Турцию, Иран и Сингапур, но остается позади Индии, Индонезии, Израиля, Алжира и Казахстана. В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб., в том числе из-за нового стандарта связи 5G. Безлимитный мобильный интернет в мире в июле 2020 г. стоил в среднем 3981 руб., а в декабре — 3181 руб.
По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами. Те же причины привел к отказу от безлимитных тарифов в каждой пятой стране мира. По данным Content Review на начало июля, средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие выросла на 8%, до 291 руб., тогда повышение связали с необходимостью компенсировать выпадающую выручку из-за режима самоизоляции. Стоимость тарифов, которые перегружают сети, было необоснованно низкой, и теперь операторы переходят на экономически обоснованные цены, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев добавляет, что «стоимость мобильной связи в России в четыре раза ниже, чем в среднем по миру, а безлимитный мобильный интернет на 30% дешевле, чем в Индии, и на 50% — чем в Китае». «При этом ВВП на душу населения в России, по данным Всемирного банка, почти в четыре раза выше, чем в Индии, и в два раза — чем в Китае»,— сказал эксперт.
В «Вымпелкоме» считают, что безлимитные тарифы не должны быть драйверами и единственным фактором выбора для потребителей, их стоимость должна быть экономически обоснованной. В компании полагают, что оптимальны пакетные тарифы, создаваемые с учетом потребляемого трафика. В МТС уверяют, что большинству абонентов хватает пакетов мобильного интернета на наиболее популярных тарифах. Безлимитные же предложения, отметили в МТС, становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает большие объемы данных.