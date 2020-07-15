ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения цен во время пандемии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции против оператора Tele2, сообщил регулятор на своем сайте. Дело было возбуждено в рамках претензии ФАС к Tele2 по поводу повышения тарифов на связь: по утверждению регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено из-за того, что оператор не исполнил предыдущее требование ФАС — ранее служба требовала вернуть тарифы к уровню цен, который был до 12 мая.