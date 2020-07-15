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ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения цен во время пандемии

Корректировка коснулась только части старых тарифов, утверждает оператор
Юрий Литвиненко
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции против оператора Tele2, сообщил регулятор на своем сайте. Дело было возбуждено в рамках претензии ФАС к Tele2 по поводу повышения тарифов на связь: по утверждению регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено из-за того, что оператор не исполнил предыдущее требование ФАС — ранее служба требовала вернуть тарифы к уровню цен, который был до 12 мая.

Согласно подсчетам регуляторам, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. Дело возбуждено после того, как оператор не исполнил предыдущее требование ФАС — ранее служба требовала вернуть тарифы к уровню цен, который был до 12 мая.

Tele2 не имеет возможности исполнить требование ФАС в установленный срок, так как компания продолжает собирать материалы, подтверждающие увеличение расходов на оказание услуг связи, заявил «Ведомостям» представитель оператора. В Tele2 также отметили, что подорожание связи для абонентов, которых затронули изменения цен, «на большинстве тарифов» составили 6% от среднего чека абонента. Изменения, которые в Tele2 назвали «незначительными корректировками», коснулись только части архивных тарифов, абонентская плата на которые не менялась с 2018 г., добавил оператор.

ФАС сообщила о предупреждении Tele2 10 июня, регулятор давал оператору срок в 14 дней на восстановление старых цен. С 12 мая Tele2, по заявлению ФАС, добавила от 20 до 100 руб. к стоимости услуг связи. В антимонопольной службе отметили, что компания не предъявляла ФАС экономическое обоснование повышения цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных