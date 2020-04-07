Мобильные абоненты на самоизоляции стали больше говорить друг с другом
Российские абоненты, оказавшиеся на самоизоляции, стали больше звонить друг другу, рассказали «Ведомостям» представители сотовых компаний. Еженедельно рост голосового трафика в среднем составляет 12–20% в зависимости от региона: количество звонков на «любимые» номера увеличилось вдвое, выросла продолжительность звонков, отмечает Анна Айбашева из «Вымпелкома». Голосовой трафик Tele2 и «Мегафона» увеличился по сравнению с началом марта на 13 и 19%, говорят их представители. По данным «Мегафона», в Москве потребление голосовых услуг в пределах Третьего транспортного кольца сократилось на 12%, при этом оно выросло на 15% в районе МКАД и в Московской области.
По словам Алексея Меркутова из МТС, из-за перехода российских компаний на удаленную работу в марте количество голосовых вызовов длительностью более часа выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а сеансов голосовой связи продолжительностью более двух часов – более чем вдвое.
До последнего времени спрос на традиционную мобильную телефонию (коммутируемые соединения, предполагающие набор номера абонента) снижался. По данным Минкомсвязи, за первые девять месяцев 2019 г. россияне проговорили по мобильным телефонам 335,5 млрд минут, т. е. на 1,3% меньше, чем годом ранее. Рост спроса на голосовую связь может быть связан с тем, что люди начинают больше говорить, компенсируя недостаток живого общения с родственниками и коллегами, объясняет Айбашева.
Сильные колебания нагрузок на сеть связаны с определенными событиями. Например, в первые минуты сразу после обращения президента России Владимира Путина к нации 2 апреля Tele2 отметила двукратный рост голосового трафика, утверждает ее представитель. В ряде регионов он был выше значений в новогоднюю ночь.
Меркутов и Айбашева говорят о росте спроса на голосовые конференц-звонки. В марте их количество по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. удвоилось, утверждает Меркутов. Поэтому МТС увеличила их продолжительность. Если раньше соединение автоматически разрывалось через час, то новый лимит времени составляет три часа. Услуга будет действовать как минимум до конца апреля, обещает Меркутов.
Звонки автоматически ограничивают 60-минутной длительностью и другие операторы, например «Мегафон», рассказал представитель компании. У «Вымпелкома» такого ограничения нет, уточнила Айбашева. Представитель Tele2 отказался комментировать вопрос.
Ограничение продолжительности голосового вызова изначально было нужно, чтобы при незавершенном звонке абонент не тратил время и не занимал канал связи, объясняет вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. Но уровень развития сетей и структура тарифов сейчас таковы, что эти меры больше неактуальны, считает она.
Одним из самых популярных сервисов для организации конференц-звонков в последние месяцы стал Zoom, аудитория которого с конца 2019 г. по март увеличилась с 10 млн до 200 млн пользователей. Но в последние дни Zoom больше прославился не как сервис для коллективного общения, а как источник утечек самой разной информации, в том числе о конфиденциальных корпоративных переговорах. На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что в открытом доступе оказались записи более чем 15 000 конференц-звонков. Позже выяснилось, что Zoom может автоматически добавлять пользователей в контакты друг к другу и, соответственно, сообщать незнакомым людям данные, видеть которые им необязательно.
К тому же пользоваться онлайн-сервисами для конференц-связи можно не везде: например, это затруднительно, если один из участников звонка самоизолировался на даче, где нет проводного интернета, а мобильный работает плохо, объясняет сотрудник одного из операторов.
Несмотря на то что возможность проводить конференц-звонки есть во многих мессенджерах, голосовая связь остается наиболее привычным, удобным и безопасным способом решения ежедневных рабочих вопросов, заключает гендиректор «TMT-консалтинга» Константин Анкилов.