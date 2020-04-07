Мобильные абоненты на самоизоляции стали больше говорить друг с другом

Одним из самых популярных сервисов для организации конференц-звонков в последние месяцы стал Zoom, аудитория которого с конца 2019 г. по март увеличилась с 10 млн до 200 млн пользователей. Но в последние дни Zoom больше прославился не как сервис для коллективного общения, а как источник утечек самой разной информации, в том числе о конфиденциальных корпоративных переговорах. На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что в открытом доступе оказались записи более чем 15 000 конференц-звонков. Позже выяснилось, что Zoom может автоматически добавлять пользователей в контакты друг к другу и, соответственно, сообщать незнакомым людям данные, видеть которые им необязательно.