Что не так с Zoom

Почему именно Zoom стал самым известным коммуникационным сервисом последних дней – а, скажем, не Microsoft Teams и не Google Hangouts? Внятного ответа на этот вопрос сейчас не может дать никто. Никаких рекламных кампаний не было, никто Zoom особо не продвигал. Скорее всего, кто-то начал пользоваться им по старой памяти: известно, что несколько лет назад по Zoom любили совещаться географически распределенные стартапы – кто-то сидел на конференции в Калифорнии, кто-то в Сингапуре, кто-то в Израиле. Многих из этих стартапов уже давно нет – но Zoom остался в памяти. Вспомнили прежние навыки, организовали новые группы, пригласили новых собеседников – и пошло-поехало. Благо подключаться к Zoom и организовывать видеоконференции не просто легко, а очень легко: простота, по отзывам пользователей, одна из отличительных особенностей Zoom.