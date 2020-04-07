Что не так с Zoom
Есть интернет-сервисы и приложения, к которым мир приучается эволюционно: такими были, например, мессенджеры и социальные сети. Но есть и те, которые буквально врываются в жизнь: так, например, было со ставшим знаменитым в одночасье фоторедактором Prisma или игрой Pokemon Go.
Zoom, несомненно, из второй серии. Это едва ли не первый случай, когда сервис гипервостребован не потому, что пользователям хочется новых эмоций, впечатлений и развлечений, а потому, что без него просто нельзя. Из-за эпидемии коронавируса групповое общение стало опцией первой необходимости.
Почему именно Zoom стал самым известным коммуникационным сервисом последних дней – а, скажем, не Microsoft Teams и не Google Hangouts? Внятного ответа на этот вопрос сейчас не может дать никто. Никаких рекламных кампаний не было, никто Zoom особо не продвигал. Скорее всего, кто-то начал пользоваться им по старой памяти: известно, что несколько лет назад по Zoom любили совещаться географически распределенные стартапы – кто-то сидел на конференции в Калифорнии, кто-то в Сингапуре, кто-то в Израиле. Многих из этих стартапов уже давно нет – но Zoom остался в памяти. Вспомнили прежние навыки, организовали новые группы, пригласили новых собеседников – и пошло-поехало. Благо подключаться к Zoom и организовывать видеоконференции не просто легко, а очень легко: простота, по отзывам пользователей, одна из отличительных особенностей Zoom.