Министр просвещения анонсировал единый сервис электронных дневников
В России ведется работа над государственной информационной системой (ГИС) «Моя школа», которая объединит в одну систему взаимодействие со школами, электронные дневники и журналы, результаты олимпиад и ЕГЭ, заявил «Российской газете» министр просвещения Сергей Кравцов. Основные сервисы будут доступны на сайте «Госуслуг».
«Моя школа» создаст условия, чтобы дети и родители могли взаимодействовать «с учителем, со школой и всей системой образования» с минимальными потерями времени и сил, сказал Кравцов. Система объединит несколько сервисов и будет работать совместно с региональными системами.
Ранее Сбербанк, Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве представили платформу под условным названием «Гостех», в апреле подлинность презентации «Ведомостям» подтверждал человек, близкий к одному из соразработчиков проекта. По задумке, платформа должна снизить количество ведомственных информационных систем, чей функционал дублирует друг друга. В июне «Коммерсантъ» сообщил о намерении ВТБ, «Ростелекома» и «Почты России» принять участие в разработке.