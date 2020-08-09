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Министр просвещения анонсировал единый сервис электронных дневников

Ведомости

В России ведется работа над государственной информационной системой (ГИС) «Моя школа», которая объединит в одну систему взаимодействие со школами, электронные дневники и журналы, результаты олимпиад и ЕГЭ, заявил «Российской газете» министр просвещения Сергей Кравцов. Основные сервисы будут доступны на сайте «Госуслуг».

«Моя школа» создаст условия, чтобы дети и родители могли взаимодействовать «с учителем, со школой и всей системой образования» с минимальными потерями времени и сил, сказал Кравцов. Система объединит несколько сервисов и будет работать совместно с региональными системами.

Ранее Сбербанк, Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве представили платформу под условным названием «Гостех», в апреле подлинность презентации «Ведомостям» подтверждал человек, близкий к одному из соразработчиков проекта. По задумке, платформа должна снизить количество ведомственных информационных систем, чей функционал дублирует друг друга. В июне «Коммерсантъ» сообщил о намерении ВТБ, «Ростелекома» и «Почты России» принять участие в разработке.

Ранее по теме: В России может появиться новая масштабная информационная система

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных