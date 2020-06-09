В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

По словам директора по развитию национальных проектов Softline Андрея Шолохова, «предложение Сбербанка — это фактически развитие идеи ГЕОП». Он отмечает, что «Гособлако» уже вошло в проект «Цифровой экономики», а создание «Гостеха» как единой платформы еще не анонсировано. По мнению собеседника газеты, предложение ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома»состоит в том, что «не нужны две системы, новая функциональность может быть создана на базе ГЕОП с утилизацией ранее сделанных инвестиций». Собеседники газеты отмечают, что заинтересованные в реализации проекта стороны не могут в полной мере объяснить его необходимость. Так, Сбербанк и «Ростелеком» в 2017 г. представляли проекты, концептуально похожие на «Гостех». Предоставлять платформу для обработки данных государству хотел бы каждый крупный российский облачный провайдер, а при невозможности возглавить или монополизировать такой сервис IT-компании и владельцы экосистем настаивают по крайней мере на равном доступе, комментирует директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.