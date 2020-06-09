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В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

Ведомости

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех». Руководители всех трех компаний направили совместное письмо о своей готовности к участию в проекте премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Концепцию цифровой платформы для взаимодействия россиян, бизнеса и государства подготовил Сбербанк, она предусматривала, в частности, перевод в сервисы на платформе всех процессов в сфере распоряжения государственным имущество и в обязательном медицинском страховании. В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»). Согласно нацпроекту «Цифровая экономика» именно в «Гособлако» в 2020 г. «Ростелеком» и НИИ «Восход» должны перевести госорганы.

По словам директора по развитию национальных проектов Softline Андрея Шолохова, «предложение Сбербанка — это фактически развитие идеи ГЕОП». Он отмечает, что «Гособлако» уже вошло в проект «Цифровой экономики», а создание «Гостеха» как единой платформы еще не анонсировано. По мнению собеседника газеты, предложение ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома»состоит в том, что «не нужны две системы, новая функциональность может быть создана на базе ГЕОП с утилизацией ранее сделанных инвестиций». Собеседники газеты отмечают, что заинтересованные в реализации проекта стороны не могут в полной мере объяснить его необходимость. Так, Сбербанк и «Ростелеком» в 2017 г. представляли проекты, концептуально похожие на «Гостех». Предоставлять платформу для обработки данных государству хотел бы каждый крупный российский облачный провайдер, а при невозможности возглавить или монополизировать такой сервис IT-компании и владельцы экосистем настаивают по крайней мере на равном доступе, комментирует директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.

По нацпроекту «Цифровая экономика» на перевод информационных ресурсов в ГЕОП до конца 2024 г. планируется потратить 47,6 млрд руб., из них 6,5 млрд руб.— бюджетные средства. По оценке председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, все предложения по созданию «Гостеха» касаются уже поделенного рынка объемом более 20 млрд руб. в год, на котором работают IT-интеграторы и центры обработки данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных