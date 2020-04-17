В России может появиться новая масштабная информационная система

Услуги новой платформы могут понадобиться простым гражданам, например, при рождении ребенка, поступлении в школу или университет, также говорится в описании проекта. Бизнесу «ГосТех» поможет, в частности, при оформлении лицензий и привлечении господдержки, отмечено в нем. В проработке – оформление страховок ОМС и упрощенный (по штрих-коду) доступ в поликлиники. Также совместно с Росимуществом реализуется пилотный проект взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством по вопросам аренды госимущества, говорится в презентации.