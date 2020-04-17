В России может появиться новая масштабная информационная система«ГосТех» должен объединить информационные ресурсы органов власти
В России может появиться новая технологическая платформа, на которую будут мигрировать государственные сервисы и органы власти. Это следует из совместной презентации Сбербанка, Минкомсвязи и Аналитического центра при правительстве, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил человек, близкий к одному из соразработчиков проекта.
«ГосТех» (таково условное название новой системы) призван расширить количество госуслуг, которые граждане и бизнес могут получить дистанционно, углубить цифровое взаимодействие госструктур с обществом и бизнесом, а также увеличить цифровой межведомственный документооборот, перечисляет собеседник «Ведомостей». По его словам, создание единой платформы поможет сократить количество ведомственных информсистем, эксплуатация которых ежегодно обходится примерно в 100 млрд руб. Эти системы и расходы на их содержание дублируются, зачастую в разных госструктурах они выполняют одни и те же функции, утверждает источник.
Какую экономию позволит получить «ГосТех», и каков бюджет создания новой системы, собеседник «Ведомостей» сказать затруднился. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что состав проектной команды и бюджет проекты будут определены до 1 сентября.
Услуги новой платформы могут понадобиться простым гражданам, например, при рождении ребенка, поступлении в школу или университет, также говорится в описании проекта. Бизнесу «ГосТех» поможет, в частности, при оформлении лицензий и привлечении господдержки, отмечено в нем. В проработке – оформление страховок ОМС и упрощенный (по штрих-коду) доступ в поликлиники. Также совместно с Росимуществом реализуется пилотный проект взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством по вопросам аренды госимущества, говорится в презентации.
По замыслу разработчиков проекта, руководить внедрением «ГосТеха» будет управляющий комитет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве. Для работы системы будет использоваться техническая инфраструктура Сбербанка и «Ростелекома».
Представитель оператора не знает о проекте. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, Аналитический центр при правительстве, Минкомсвязи, а также в правительство и Росимущество.