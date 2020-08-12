WSJ: TikTok тайно собирал данные Android-устройств

WSJ сообщает, что изучила девять версий приложения, выпущенных с апреля 2018 г. по январь 2020 г., и что TikTok прекратила собирать MAC-адреса в ноябре 2019 г. Представители TikTok подтвердили, что в настоящее время приложение не собирает MAC-адреса. В недавнем заявлении руководство ByteDance подчеркнуло, что никогда не делилось данными пользователей с китайским правительством.