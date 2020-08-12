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WSJ: TikTok тайно собирал данные Android-устройств

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Китайское приложение TikTok в течение как минимум полутора лет тайно собирало MAC-адреса миллионов устройств на Android, выяснила The Wall Street Journal (WSJ). MAC-адрес является уникальным идентификатором устройства и используется для таргетирования рекламы. В Белом доме обеспокоены, что компания ByteDance, владелец TikTok, может собирать данные пользователей для шантажа и кибершпионажа. Пользователи не получали информации о происходящем и не могли отказаться от предоставления своих данных.

Политика Google с 2015 г. запрещает приложениям собирать MAC-адреса устройств. Однако в системе Android существует уязвимость, которая позволила TikTok обойти систему защиты конфиденциальности Google с помощью дополнительного слоя шифрования. По результатам исследования сервиса AppCensus, который позволяет узнать, какую информацию о пользователях собирают приложения, в 2018 г. 1,4% приложений из Google Play Store имели доступ к MAC-адресам устройств. Представители Google сообщили, что компания занимается расследованием ситуации, но отказались комментировать уязвимость в системе.

WSJ сообщает, что изучила девять версий приложения, выпущенных с апреля 2018 г. по январь 2020 г., и что TikTok прекратила собирать MAC-адреса в ноябре 2019 г. Представители TikTok подтвердили, что в настоящее время приложение не собирает MAC-адреса. В недавнем заявлении руководство ByteDance подчеркнуло, что никогда не делилось данными пользователей с китайским правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных