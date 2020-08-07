Трамп запретил американцам заключать сделки с TikTok и WeChat
Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Приказы вступят в силу через 45 дней, то есть 20 сентября.
В документе Трамп указывает на то, что приложения продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США. «Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения, TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, исходящей от другого мобильного приложения, WeChat», – говорится в документе.
Трамп утверждает, что как и TikTok, WeChat автоматически собирает огромные массивы информации от своих пользователей. Такой сбор данных угрожает предоставить коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, уверен президент.
При этом представитель Белого дома пояснил газете Los Angeles Times, что запрет будет касаться только приложения WeChat , остальных структур Tencent этот запрет касаться не будет.
В начале июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Трампа всерьез рассматривает возможность полной блокировки TikTok в стране. Власти США не удовлетворены ее политикой в отношении защиты данных, а еще опасаются, что TikTok может оказать влияние на ход предстоящих президентских выборов. Представитель ByteDance заявил, что TikTok не передавал и не будет передавать информацию правительству Китая.
6 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok, включая индийское и европейское, еще неделю назад компания собиралась приобрести только подразделения TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Президент США потребовал, чтобы сделку по покупке TikTok закрыли до 15 сентября, иначе сервис будет заблокирован на территории страны. Трамп также заявил, что, «возможно, купить всю штуку целиком было бы проще, чем 30% от нее». Президент подчеркнул, что кто бы ни купил американское подразделение TikTok, должен будет заплатить «много денег» казначейству США.
Источники Reuters сообщали, что Microsoft приобретет контрольный пакет TikTok за сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться фондам – акционерам ByteDance. Microsoft обещала в случае покупки провести тщательную проверку процедур обработки персональных данных в соцсети и «принести экономическую выгоду Соединенным Штатам», в том числе казначейству.