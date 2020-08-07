Трамп запретил американцам заключать сделки с TikTok и WeChat

6 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft ведет переговоры о покупке всех подразделений TikTok, включая индийское и европейское, еще неделю назад компания собиралась приобрести только подразделения TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Президент США потребовал, чтобы сделку по покупке TikTok закрыли до 15 сентября, иначе сервис будет заблокирован на территории страны. Трамп также заявил, что, «возможно, купить всю штуку целиком было бы проще, чем 30% от нее». Президент подчеркнул, что кто бы ни купил американское подразделение TikTok, должен будет заплатить «много денег» казначейству США.