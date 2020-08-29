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Компания Илона Маска успешно имплантировала чип в мозг свиньи

Ведомости

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 г., провела успешную имплантацию беспроводных компьютерных чипов в мозг трех свиней, пишет Reuters.

В ходе онлайн-конференции предприниматель рассказал, что чипы были успешно установлены и позднее извлечены из мозга двух свиней, а также показал третью свинью, которой устройство было только имплантировано.

По словам Илона Маска, чип размером с монету способен анализировать нервную систему животного, а также предугадывать с высокой точностью движения конечностей свиньи на беговой дорожке. Предприниматель заверил, что чипы не нанесли вреда здоровью и настроению животных.

Разработанное устройство способно помочь человечеству в борьбе с болезнью Альцгеймера, деменцией, а также с различными последствиями травм головного мозга, добавил Маск.

Ранее по теме: Илон Маск хочет заняться усовершенствованием работы мозга с помощью компьютерных имплантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных