Компания Илона Маска успешно имплантировала чип в мозг свиньи
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в 2016 г., провела успешную имплантацию беспроводных компьютерных чипов в мозг трех свиней, пишет Reuters.
В ходе онлайн-конференции предприниматель рассказал, что чипы были успешно установлены и позднее извлечены из мозга двух свиней, а также показал третью свинью, которой устройство было только имплантировано.
По словам Илона Маска, чип размером с монету способен анализировать нервную систему животного, а также предугадывать с высокой точностью движения конечностей свиньи на беговой дорожке. Предприниматель заверил, что чипы не нанесли вреда здоровью и настроению животных.
Разработанное устройство способно помочь человечеству в борьбе с болезнью Альцгеймера, деменцией, а также с различными последствиями травм головного мозга, добавил Маск.