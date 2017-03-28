Илон Маск хочет заняться усовершенствованием работы мозга с помощью компьютерных имплантов

Основатель и руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск создал стартап Neuralink, который займется созданием интерфейса по связи человеческого мозга с компьютерами. Как пишет The Wall Street Journal, эта медицинская компания была зарегистрирована в Калифорнии в июле прошлого года. Она еще не начала работать. Маск подтвердил эту информацию в Twitter и пообещал представить больше информации примерно через неделю.

Компания будет пытаться создать нейроинтерфейс, который поможет мозгу взаимодействовать с компьютерными устройствами, передает CNBC. Вероятнее всего, это будет некий имплант, соединенный с мозгом, который свяжет его с искусственным интеллектом, позволит обмен информацией и сможет помочь работе человеческого интеллекта.

В последние месяцы Маск все чаще говорил о возможности более тесной связи естественного и искусственного интеллекта, отмечает CNBC.

Для начала Neuralink собирается использовать эти импланты для лечения таких заболеваний, как эпилепсия или депрессия, или для восстановления когнитивных способностей, нарушенных возрастными заболеваниями.

Как пересказывает «Интерфакс», затем Маск планирует создать высокоскоростной нейроинтерфейс для создания гибрида мозга человека и искусственного интеллекта без промежуточных средств ввода-вывода и улучшать производительность мозга за счет внешних устройств.