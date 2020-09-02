В США назвали самый опасный российский боевой самолет
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) является самым опасным из российских боевых самолетов, пишет эксперт по авиации Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology.
«Самый большой в мире боевой самолет – туполевский Ту-160 Blackjack – способен преодолевать расстояния в 3700 миль, запуская ракеты Х-101/Х-102 на 2500 миль и возвращаясь на базу», – пишет автор. Он отмечает, что в скором времени бомбардировщик будет модернизирован и получит новую ракету Х-БД с увеличенной на 50% дальностью полета.
По словам Бутовского, сейчас в составе ВКС России есть 17 Ту-160, однако в январе 2018 г. Минобороны страны подписало контракт на поставку еще 10 новых самолетов в 2021–2027 гг. Сумма контракта составила 160 млрд руб., писали «Ведомости». В целом же Россия планирует использовать Ту-160 до 2060-х гг., отмечает авиаэксперт.
Ту-160 был разработан в 1970-х гг. в конструкторском бюро «Туполев». В эксплуатацию самолет поступил с 1987 г. Этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец предназначен для поражения удаленных целей с помощью ядерного и традиционного оружия.