Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Ведомости

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) является самым опасным из российских боевых самолетов, пишет эксперт по авиации Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology.

«Самый большой в мире боевой самолет – туполевский Ту-160 Blackjack – способен преодолевать расстояния в 3700 миль, запуская ракеты Х-101/Х-102 на 2500 миль и возвращаясь на базу», – пишет автор. Он отмечает, что в скором времени бомбардировщик будет модернизирован и получит новую ракету Х-БД с увеличенной на 50% дальностью полета.

По словам Бутовского, сейчас в составе ВКС России есть 17 Ту-160, однако в январе 2018 г. Минобороны страны подписало контракт на поставку еще 10 новых самолетов в 2021–2027 гг. Сумма контракта составила 160 млрд руб., писали «Ведомости». В целом же Россия планирует использовать Ту-160 до 2060-х гг., отмечает авиаэксперт.

Ту-160 был разработан в 1970-х гг. в конструкторском бюро «Туполев». В эксплуатацию самолет поступил с 1987 г. Этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец предназначен для поражения удаленных целей с помощью ядерного и традиционного оружия.

Ранее по теме: Российскому оборонному комплексу нужны досрочные контракты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных