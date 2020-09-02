В США назвали самый опасный российский боевой самолет

«Самый большой в мире боевой самолет – туполевский Ту-160 Blackjack – способен преодолевать расстояния в 3700 миль, запуская ракеты Х-101/Х-102 на 2500 миль и возвращаясь на базу», – пишет автор. Он отмечает, что в скором времени бомбардировщик будет модернизирован и получит новую ракету Х-БД с увеличенной на 50% дальностью полета.