Дальняя авиация получит 10 Ту-160М2 за 160 млрд рублей Марина Лысцева/ТАСС

В присутствии президента России Владимира Путина на Казанском авиазаводе (КАЗ) был подписан контракт на поставку Дальней авиации ВВС России 10 бомбардировщиков Ту-160М2 на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Об этом он заявил, встречаясь с работниками завода. Президент также наблюдал полет бомбардировщика Ту-160 «Петр Дейнекин» (названного так в честь скончавшегося в прошлом году главнокомандующего ВВС России в 90-е гг.), собранного в прошлом году на КАЗ из оставшегося с советского времени задела.

Всего, как ранее заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, будет заказано 50 Ту-160М2. Таким образом, общая стоимость программы с учетом НИОКР и расходов на обновление производственных мощностей (эта статья составляет 37 млрд руб.) может составить более 900 млрд руб., а их производство займет КАЗ до середины 30-х гг. ХХI в.

Нужно думать и над гражданской версией такого самолета, заявил также Путин. «За авиацией будущее — и за боевой, и за гражданской. Мы сейчас обсуждали: надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка проще долететь, чем до Дальнего Востока. Уверен, что будет востребовано. Нужна, конечно, очень большая работа, но она абсолютно реальна. Поэтому всем будет чем заниматься. И не просто чем-то, а интересным и нужным делом», - сказал президент.

По словам источника в ОАК, гражданская версия такого самолета невозможна, поскольку невозможно придумать ни одной сферы его гражданского использования, однако некоторые технологии могут найти применение в гражданском авиастроении.

В Казани построен новый Ту-160