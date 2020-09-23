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«Ростех» собрал базовую станцию для 5G

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«Ростех» представил первую отечественную базовую станцию мобильной сети связи пятого поколения. Разработкой станции занималась компания «Криптонит». Презентация состоялась в рамках V-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020). Пока что это опытный образец, в промышленное производство его можно будет запустить лишь через три года, уточнили в компании.

На разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G потребуется около 40 млрд руб., согласно дорожной карте по развитию технологии. В Ростехе пояснили, что базовые станции работают на частотах, являющихся «золотым стандартом» для 5G – 3,4-3,6 ГГц. Они работают на малой мощности и внутри помещения, так что это не создает помех для другого оборудования, работающего в этом диапазоне.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является оптимальным с технологической точки зрения для покрытия больших городов. Однако он занят средствами связи различных госструктур, и договориться о его использовании сотовым операторам пока не удалось.

Согласно проекту решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), операторов планируют обязать строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Ранее по теме: Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5G

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных