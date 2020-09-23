«Ростех» собрал базовую станцию для 5G
«Ростех» представил первую отечественную базовую станцию мобильной сети связи пятого поколения. Разработкой станции занималась компания «Криптонит». Презентация состоялась в рамках V-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020). Пока что это опытный образец, в промышленное производство его можно будет запустить лишь через три года, уточнили в компании.
На разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G потребуется около 40 млрд руб., согласно дорожной карте по развитию технологии. В Ростехе пояснили, что базовые станции работают на частотах, являющихся «золотым стандартом» для 5G – 3,4-3,6 ГГц. Они работают на малой мощности и внутри помещения, так что это не создает помех для другого оборудования, работающего в этом диапазоне.
Диапазон 3,4-3,8 ГГц является оптимальным с технологической точки зрения для покрытия больших городов. Однако он занят средствами связи различных госструктур, и договориться о его использовании сотовым операторам пока не удалось.
Согласно проекту решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), операторов планируют обязать строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.