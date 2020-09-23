«Ростех» собрал базовую станцию для 5G

На разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G потребуется около 40 млрд руб., согласно дорожной карте по развитию технологии. В Ростехе пояснили, что базовые станции работают на частотах, являющихся «золотым стандартом» для 5G – 3,4-3,6 ГГц. Они работают на малой мощности и внутри помещения, так что это не создает помех для другого оборудования, работающего в этом диапазоне.