В работе Telegram произошел сбой

76% клиентов сообщили о невозможности подключиться к Telegram, еще 23% не могут отправить сообщения. Самые большие трудности испытывают пользователи из России, Украины и Белоруссии. Также на неполадки пожаловались жители Германии, Великобритании, Нидерландов, Молдовы и Узбекистана. По данным на 14:30 мск, работа мессенджера возобновилась.