Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector. 91% клиентов сообщили о трудностях с подключением, еще 8% – о невозможности отправить сообщения.
Основной сбой произошел в России, наибольшее число жалоб поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда и Нижнего Новгорода. Также проблемы испытывают пользователи из Казахстана, Белоруссии, Германии и Бразилии.
Пик сбоев наблюдался в 13:58 мск. К 14:44, по информации Downdetector, жалобы от пользователей поступать перестали. Что стало причиной сбоев, неизвестно.