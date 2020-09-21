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Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

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Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector. 91% клиентов сообщили о трудностях с подключением, еще 8% – о невозможности отправить сообщения.

Основной сбой произошел в России, наибольшее число жалоб поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда и Нижнего Новгорода. Также проблемы испытывают пользователи из Казахстана, Белоруссии, Германии и Бразилии.

Пик сбоев наблюдался в 13:58 мск. К 14:44, по информации Downdetector, жалобы от пользователей поступать перестали. Что стало причиной сбоев, неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных