В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Twitter, который фиксируется в странах Азии, Европы и Северной Америки, свидетельствуют данные портала Downdetector на 17:26 мск.
Основной проблемой является сложность захода на сайт в браузере с ПК (96%), некоторые не могут зайти в свой аккаунт в соцсети (3%). Большая часть сбоев фиксируется в Японии, Филиппинах, Индонезии, США, Нидерландах и Великобритании. На 17:32 сайт зафиксировал более 500 сообщений о сбое.
Что стало причиной сбоев, неизвестно.
Последний крупный сбой в работе Twitter фиксировался в середине апреля. Тогда на неполадки жаловались пользователи из США, Германии, Франции, Великобритании, Украины и Японии, россияне сообщали об отказах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Воронеже.