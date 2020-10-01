В работе Twitter произошел глобальный сбой

Основной проблемой является сложность захода на сайт в браузере с ПК (96%), некоторые не могут зайти в свой аккаунт в соцсети (3%). Большая часть сбоев фиксируется в Японии, Филиппинах, Индонезии, США, Нидерландах и Великобритании. На 17:32 сайт зафиксировал более 500 сообщений о сбое.