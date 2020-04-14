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В работе Twitter произошел глобальный сбой

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Пользователи Twitter зафиксировали сбои в работе этой социальной сети. По данным мониторингового сервиса Downdetektor, большинство из пользователей разных стран пожаловались на проблемы с веб-сайтом соцсети.

На них, по данным мониторинга, приходится 61% жалоб, 21% пожаловались на сбои в работе приложения для операционной системы Android и 17% — на неполадки в приложении для iOS.

Большая часть жалоб поступает из США, Германии, Франции, Великобритании, Украины и Японии. На сбои в работе соцсети пожаловались россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа.

12 апреля Downdetektor также фиксировал сбой работы Twitter. Тогда о проблемах заявляли из США, Японии, Великобритании и Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных