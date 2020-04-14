В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пользователи Twitter зафиксировали сбои в работе этой социальной сети. По данным мониторингового сервиса Downdetektor, большинство из пользователей разных стран пожаловались на проблемы с веб-сайтом соцсети.
На них, по данным мониторинга, приходится 61% жалоб, 21% пожаловались на сбои в работе приложения для операционной системы Android и 17% — на неполадки в приложении для iOS.
Большая часть жалоб поступает из США, Германии, Франции, Великобритании, Украины и Японии. На сбои в работе соцсети пожаловались россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа.
12 апреля Downdetektor также фиксировал сбой работы Twitter. Тогда о проблемах заявляли из США, Японии, Великобритании и Испании.