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Российские ученые научили ИИ находить коронавирус в 50 раз быстрее человека

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Специалисты российской компании «Платформа Третье мнение» научили искусственный интеллект в 50 раз быстрее человека находить коронавирус на компьютерной томографии (КТ), сообщили в пресс-службе разработчика программы. 

Как рассказали в компании, анализ снимка КТ у человека в среднем занимает до 10 минут, в то время как «у нейросети уходит в среднем около 12 секунд». «На основании этих приблизительных расчетов можно сделать вывод, что новый продукт находит характерные признаки COVID-19 в 50 раз быстрее человека», — говорится в сообщении. 

О начале внедрения ИИ в поликлиниках Москвы стало известно в конце октября. Эксперимент по созданию системы поддержки медицинских решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы, длился год: с октября 2019 г. Теперь технологию планируется внедрить в 45 лечебных учреждениях столицы. Робот после 15-секундного анализа данных ставит предварительный диагноз, а также предлагает не менее трех способов лечения и рассчитывает совместимость препаратов. 

Кроме того, технологии на основе ИИ внедрят на Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, в состав которой входят 60 подстанций и 107 постов. Алгоритм будет значительно сокращать время обработки вызовов и направления бригад до пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных