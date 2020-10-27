Российские ученые научили ИИ находить коронавирус в 50 раз быстрее человека

О начале внедрения ИИ в поликлиниках Москвы стало известно в конце октября. Эксперимент по созданию системы поддержки медицинских решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы, длился год: с октября 2019 г. Теперь технологию планируется внедрить в 45 лечебных учреждениях столицы. Робот после 15-секундного анализа данных ставит предварительный диагноз, а также предлагает не менее трех способов лечения и рассчитывает совместимость препаратов.