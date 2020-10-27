Российские ученые научили ИИ находить коронавирус в 50 раз быстрее человека
Специалисты российской компании «Платформа Третье мнение» научили искусственный интеллект в 50 раз быстрее человека находить коронавирус на компьютерной томографии (КТ), сообщили в пресс-службе разработчика программы.
Как рассказали в компании, анализ снимка КТ у человека в среднем занимает до 10 минут, в то время как «у нейросети уходит в среднем около 12 секунд». «На основании этих приблизительных расчетов можно сделать вывод, что новый продукт находит характерные признаки COVID-19 в 50 раз быстрее человека», — говорится в сообщении.
О начале внедрения ИИ в поликлиниках Москвы стало известно в конце октября. Эксперимент по созданию системы поддержки медицинских решений, с помощью которой медики смогут ставить более точные диагнозы, длился год: с октября 2019 г. Теперь технологию планируется внедрить в 45 лечебных учреждениях столицы. Робот после 15-секундного анализа данных ставит предварительный диагноз, а также предлагает не менее трех способов лечения и рассчитывает совместимость препаратов.
Кроме того, технологии на основе ИИ внедрят на Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, в состав которой входят 60 подстанций и 107 постов. Алгоритм будет значительно сокращать время обработки вызовов и направления бригад до пациентов.