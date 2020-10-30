IT-компании обнаружили новый способ мошенничества с использованием Zoom

Об этой схеме в начале месяца предупреждали и в Group-IB. Пользователям рассылалась информация о выплатах «в связи с COVID-19» с официального адреса Zoom. «При заполнении профиля при регистрации сервис просит указать имя и фамилию, предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле, и мошенники вставляют туда свой текст. После регистрации Zoom предлагает клиенту пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовый адрес, чем опять же пользуются мошенники, вводя адреса потенциальных жертв», — говорится в материале издания. После жертвам приходят официальные уведомления от имени сервиса (no-reply@zoom.us), но с содержанием, которое сгенерировали мошенники.