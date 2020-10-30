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IT-компании обнаружили новый способ мошенничества с использованием Zoom

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Компании в сфере кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества с использованием сервиса видеосвязи Zoom, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления IT-компаний.

В заявлении говорится, что преступники рассылают пользователям письма от имени Zoom со ссылкой на фишинговый сайт с розыгрышем призов. После перехода пользователя по ссылке, мошенники получают доступ к аккаунту, рассказали газете в компании «КРОК».

Об этой схеме в начале месяца предупреждали и в Group-IB. Пользователям рассылалась информация о выплатах «в связи с COVID-19» с официального адреса Zoom. «При заполнении профиля при регистрации сервис просит указать имя и фамилию, предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле, и мошенники вставляют туда свой текст. После регистрации Zoom предлагает клиенту пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовый адрес, чем опять же пользуются мошенники, вводя адреса потенциальных жертв», — говорится в материале издания. После жертвам приходят официальные уведомления от имени сервиса (no-reply@zoom.us), но с содержанием, которое сгенерировали мошенники.

«После регистрации Zoom предлагает клиенту пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовый адрес, чем опять же пользуются мошенники, вводя адреса потенциальных жертв», — говорится в материале издания. После жертвам приходят официальные уведомления от имени сервиса (no-reply@zoom.us), но с содержанием, которое сгенерировали мошенники. Эксперты, опрошенные изданием полагают, что похищение аккаунтов позволяет мошенникам использовать их для последующего вымогательства и фишинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных