Клиника в «Сколково» планирует привезти иностранные вакцины от COVID-19

Расположение «Хадассы» в медицинском кластере «Сколково» позволяет ей использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР. Врачи из других стран могут работать в клиниках в этом кластере без российской лицензии. Благодаря этому «Хадасса» одной из первых стала тестировать москвичей на коронавирус.