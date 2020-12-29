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Клиника в «Сколково» планирует привезти иностранные вакцины от COVID-19

Ведомости

Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда это станет возможно. Об этом Forbes рассказал владелец «Хадасса Москва» и ГК «Медскан» Евгений Туголуков.

«Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», — уточнили изданию в пресс-службе компании.

По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры о проведении клинических испытаний иностранных вакцин на территории России. Для начала исследований Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем — участие в ней «Хадассы». Если все регистрации пройдут по плану, испытания начнутся в конце февраля, уточнили в компании.

Расположение «Хадассы» в медицинском кластере «Сколково» позволяет ей использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР. Врачи из других стран могут работать в клиниках в этом кластере без российской лицензии. Благодаря этому «Хадасса» одной из первых стала тестировать москвичей на коронавирус.

В России для вакцинации от коронавируса применяется препарат научного центра Гамалеи — «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%. В конце декабря AstraZeneca и Центр им Гамалеи договорились о сотрудничестве и изучении возможности совместного использования своих вакцин от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных