Клиника в «Сколково» планирует привезти иностранные вакцины от COVID-19
Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда это станет возможно. Об этом Forbes рассказал владелец «Хадасса Москва» и ГК «Медскан» Евгений Туголуков.
«Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», — уточнили изданию в пресс-службе компании.
По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры о проведении клинических испытаний иностранных вакцин на территории России. Для начала исследований Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем — участие в ней «Хадассы». Если все регистрации пройдут по плану, испытания начнутся в конце февраля, уточнили в компании.
Расположение «Хадассы» в медицинском кластере «Сколково» позволяет ей использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР. Врачи из других стран могут работать в клиниках в этом кластере без российской лицензии. Благодаря этому «Хадасса» одной из первых стала тестировать москвичей на коронавирус.
В России для вакцинации от коронавируса применяется препарат научного центра Гамалеи — «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%. В конце декабря AstraZeneca и Центр им Гамалеи договорились о сотрудничестве и изучении возможности совместного использования своих вакцин от COVID-19.