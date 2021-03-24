Россия представит свой первый электросамолет
Первый созданный в России электросамолет будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
«Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований. — прим. ред.) делали — электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сказал он, отвечая на вопрос, какую новинку Россия представит на данном мероприятии (цитата по ТАСС).
ФПИ, созданный в октябре 2012 г., нацелен на содействие научным исследованиям и созданию разработок в интересах обороны и безопасности России, а также на достижение результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах. При этом накануне о намерении представить в рамках МАКС-2021 «принципиально новый самолет» сообщили в «Ростехе».
Ранее, в феврале, в Новосибирске прошел наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе пассажирского самолета Як-40. Он был оснащен электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, созданным компанией «Суперокс» в рамках контракта с ФПИ.
Международный авиационно-космический салон проходит в России с 1993 г. На данный момент он входит в десятку крупнейших авиафорумов мира. В рамках мероприятия проводятся выставка достижений авиационно-космического комплекса России, ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира, научные конференции, бизнес-встречи и авиашоу. В этом году МАКС запланировали провести с 21 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.