Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

Россия представит свой первый электросамолет

Ведомости

Первый созданный в России электросамолет будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований. — прим. ред.) делали — электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сказал он, отвечая на вопрос, какую новинку Россия представит на данном мероприятии (цитата по ТАСС).

ФПИ, созданный в октябре 2012 г., нацелен на содействие научным исследованиям и созданию разработок в интересах обороны и безопасности России, а также на достижение результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах. При этом накануне о намерении представить в рамках МАКС-2021 «принципиально новый самолет» сообщили в «Ростехе».

Ранее, в феврале, в Новосибирске прошел наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе пассажирского самолета Як-40. Он был оснащен электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, созданным компанией «Суперокс» в рамках контракта с ФПИ.

Международный авиационно-космический салон проходит в России с 1993 г. На данный момент он входит в десятку крупнейших авиафорумов мира. В рамках мероприятия проводятся выставка достижений авиационно-космического комплекса России, ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира, научные конференции, бизнес-встречи и авиашоу. В этом году МАКС запланировали провести с 21 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.

Ранее по теме: Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных