Россия представит свой первый электросамолет

ФПИ, созданный в октябре 2012 г., нацелен на содействие научным исследованиям и созданию разработок в интересах обороны и безопасности России, а также на достижение результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах. При этом накануне о намерении представить в рамках МАКС-2021 «принципиально новый самолет» сообщили в «Ростехе».