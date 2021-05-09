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Clubhouse запустит официальное приложение для Android

Ведомости

Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android, говорится в заявлении соцсети. Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS. 

9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит в других англоязычных странах и в остальном мире. Пользователи за пределами США смогут предварительно зарегистрироваться для доступа через страницу Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получать уведомления, когда приложение для Android будет доступно в их регионе.

«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — говорится в сообщении компании. 

В феврале разработчик Android-версии приложения социальной сети «ВКонтакте» Григорий Клюшников опубликовал на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub Android-версию сервиса аудиочатов Clubhouse. Неофициальная версия Clubhouse позволяет пройти авторизацию и регистрацию, просматривать список комнат и присоединяться к ним, поднимать руку, подписываться на интересных людей и обновлять собственный профиль. Однако это не полный функционал в сравнении с тем, что доступен пользователям iOS.

Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных «комнатах». В ходе очередного раунда инвестиций в стартап вложил средства венчурный фонд DST Global, основанный бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.ru Group Юрием Мильнером. 

В России, по данным аналитического сервиса ClubData аудитория соцсети 26 апреля (последние данные) достигла 1,125 млн пользователей, в среднем прирост составил 13–14 тыс. человек в неделю, на пике популярности соцсети дневной показатель прироста составлял 70-90 тыс. Россия заняла пятое место по загрузкам Clubhouse в мире. В первой пятерке стран — США, Япония, Германия и Бразилия. 

Снижение популярности соцсети происходило на фоне запуска аудиокомнат в мессенджеры Telegram. В конце марта музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room, которое является конкурентом Clubhouse. 

Ранее по теме: Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных