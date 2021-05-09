Clubhouse запустит официальное приложение для Android

9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит в других англоязычных странах и в остальном мире. Пользователи за пределами США смогут предварительно зарегистрироваться для доступа через страницу Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получать уведомления, когда приложение для Android будет доступно в их регионе.