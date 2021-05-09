Clubhouse запустит официальное приложение для Android
Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android, говорится в заявлении соцсети. Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS.
9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит в других англоязычных странах и в остальном мире. Пользователи за пределами США смогут предварительно зарегистрироваться для доступа через страницу Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получать уведомления, когда приложение для Android будет доступно в их регионе.
«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — говорится в сообщении компании.
В феврале разработчик Android-версии приложения социальной сети «ВКонтакте» Григорий Клюшников опубликовал на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub Android-версию сервиса аудиочатов Clubhouse. Неофициальная версия Clubhouse позволяет пройти авторизацию и регистрацию, просматривать список комнат и присоединяться к ним, поднимать руку, подписываться на интересных людей и обновлять собственный профиль. Однако это не полный функционал в сравнении с тем, что доступен пользователям iOS.
Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных «комнатах». В ходе очередного раунда инвестиций в стартап вложил средства венчурный фонд DST Global, основанный бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.ru Group Юрием Мильнером.
В России, по данным аналитического сервиса ClubData аудитория соцсети 26 апреля (последние данные) достигла 1,125 млн пользователей, в среднем прирост составил 13–14 тыс. человек в неделю, на пике популярности соцсети дневной показатель прироста составлял 70-90 тыс. Россия заняла пятое место по загрузкам Clubhouse в мире. В первой пятерке стран — США, Япония, Германия и Бразилия.
Снижение популярности соцсети происходило на фоне запуска аудиокомнат в мессенджеры Telegram. В конце марта музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room, которое является конкурентом Clubhouse.