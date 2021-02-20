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Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android

Ведомости

Разработчик Android-версии приложения социальной сети «ВКонтакте» Григорий Клюшников опубликовал на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub Android-версию сервиса аудиочатов Clubhouse, официально доступного пока только для пользователей устройств на iOS.

Клюшников уточнил, что разработал приложение за полтора дня в качестве временной меры для тех, кто устал ждать официальную версию. Он предупредил, что существует вероятность блокировки аккаунтов, зарегистрированных через его приложение. 

Неофициальная версия Clubhouse позволяет пройти авторизацию и регистрацию, просматривать список комнат и присоединяться к ним, поднимать руку, подписываться на интересных людей и обновлять собственный профиль. Однако это не полный функционал в сравнении с тем, что доступен пользователям iOS.

«В частности, нет уведомлений, и вы не можете создавать и модерировать комнаты. В существующем функционале, вероятно, есть сотня ошибок», — предупредил Клюшников, добавив, что «нет смысла тратить усилия на то, что устареет менее чем через год». Также пользователи не смогут получать уведомления о существующих комнатах.

Скачать и установить неофициальный Clubhouse можно через APK-файл в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1) на GitHub. 

Социальная сеть Clubhouse запущенна компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных