Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android
Разработчик Android-версии приложения социальной сети «ВКонтакте» Григорий Клюшников опубликовал на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub Android-версию сервиса аудиочатов Clubhouse, официально доступного пока только для пользователей устройств на iOS.
Клюшников уточнил, что разработал приложение за полтора дня в качестве временной меры для тех, кто устал ждать официальную версию. Он предупредил, что существует вероятность блокировки аккаунтов, зарегистрированных через его приложение.
Неофициальная версия Clubhouse позволяет пройти авторизацию и регистрацию, просматривать список комнат и присоединяться к ним, поднимать руку, подписываться на интересных людей и обновлять собственный профиль. Однако это не полный функционал в сравнении с тем, что доступен пользователям iOS.
«В частности, нет уведомлений, и вы не можете создавать и модерировать комнаты. В существующем функционале, вероятно, есть сотня ошибок», — предупредил Клюшников, добавив, что «нет смысла тратить усилия на то, что устареет менее чем через год». Также пользователи не смогут получать уведомления о существующих комнатах.
Скачать и установить неофициальный Clubhouse можно через APK-файл в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1) на GitHub.
Социальная сеть Clubhouse запущенна компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. Как сообщали «Ведомости», Clubhouse — социальная сеть нового, насколько это возможно, формата. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.