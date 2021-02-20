Петербургский разработчик создал неофициальную версию Clubhouse для Android

«В частности, нет уведомлений, и вы не можете создавать и модерировать комнаты. В существующем функционале, вероятно, есть сотня ошибок», — предупредил Клюшников, добавив, что «нет смысла тратить усилия на то, что устареет менее чем через год». Также пользователи не смогут получать уведомления о существующих комнатах.