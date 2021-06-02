Владельцев игровых платформ хотят обязать хранить сообщения геймеров в России

Закон Яровой (назван именем одного из его авторов – Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 г., он обязывает операторов связи хранить данные о разговорах, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шесть месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков – в течение трех лет. Для исполнения закона необходимо специальное оборудование, позволяющее хранить большие объемы информации.