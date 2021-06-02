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Владельцев игровых платформ хотят обязать хранить сообщения геймеров в России

Ведомости

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил обязать владельцев игровых платформ хранить сообщения геймеров на территории России, говорится в исследовании ГРЧЦ.

В докладе говорится, что «в целях предотвращения потенциальных угроз», в частности, распространения материалов экстремистского характера, а также осуществления «контроля со стороны уполномоченных органов», необходимо внедрить ряд законодательных инициатив, регулирующих индустрии киберспорта и гейминга. «Это позволит возложить на владельца игровой платформы обязанности по хранению на территории Российской Федерации информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети», — говорится в докладе.

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Необходимость распространения «Закона Яровой» на геймеров объясняется в докладе тем, что такие игры, как Among Us и Fortnite, фактически стали социальными сетями, что порождает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

Закон Яровой (назван именем одного из его авторов – Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 г., он обязывает операторов связи хранить данные о разговорах, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шесть месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков – в течение трех лет. Для исполнения закона необходимо специальное оборудование, позволяющее хранить большие объемы информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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