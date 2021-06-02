Владельцев игровых платформ хотят обязать хранить сообщения геймеров в России
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил обязать владельцев игровых платформ хранить сообщения геймеров на территории России, говорится в исследовании ГРЧЦ.
В докладе говорится, что «в целях предотвращения потенциальных угроз», в частности, распространения материалов экстремистского характера, а также осуществления «контроля со стороны уполномоченных органов», необходимо внедрить ряд законодательных инициатив, регулирующих индустрии киберспорта и гейминга. «Это позволит возложить на владельца игровой платформы обязанности по хранению на территории Российской Федерации информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети», — говорится в докладе.
Необходимость распространения «Закона Яровой» на геймеров объясняется в докладе тем, что такие игры, как Among Us и Fortnite, фактически стали социальными сетями, что порождает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».
Закон Яровой (назван именем одного из его авторов – Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 г., он обязывает операторов связи хранить данные о разговорах, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шесть месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков – в течение трех лет. Для исполнения закона необходимо специальное оборудование, позволяющее хранить большие объемы информации.