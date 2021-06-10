Tele2 и Nokia запустили первую в России тестовую зону 5G в метро в Казани
Tele2 совместно с Nokia запустили первую в России тестовую зону 5G в метро, площадкой для проекта стала подземка Казани. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«Tele2 и Nokia запустили первую в России зону 5G на важнейшем инфраструктурном объекте – в Казанском метрополитене. Сеть пятого поколения теперь полностью пронизывает систему метро – сигнал 5G стал доступен на всех станциях подземки», — сообщили в компании. Там пояснили, что центральной площадкой для знакомства пассажиров с новым форматом связи стала станция Кремлевская.
Пассажиры, имеющие гаджеты с поддержкой 5G, имеют возможность подключиться к пилотной сети напрямую или через Wi-Fi. Пользователи обычных устройств и абоненты любых операторов – только через Wi-Fi-роутеры на станции «Кремлевская». «Пиковые значения скорости достигают 3800 Мбит/c», — подчеркнули в Tele2.
В марте «Ведомости» сообщали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос допуска компании Freshtel, дочернего оператора «Ростелекома», для тестирования работы сети 5G в метро Москвы, однако в столичной подземке такой формат связи пока еще не появился. Freshtel также хотела тестировать 5G и в метро Казани.
В конце мая МТС запустила первую в Санкт-Петербурге пользовательскую пилотную сеть 5G в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Формат стал доступен на территории 16 популярных площадок города, включая основную площадку ПМЭФ — «Экспофорум». «Мегафон» также развернул тестовую сеть связи 4G и 5G в Петербурге — на площадке форума и на Невском проспекте.
Первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G запустила МТС в Москве, это произошло в начале марта. Формат стал доступен участникам пилота в 14 отдельных районах столицы. Это, в частности, «Москва-Сити», Лубянка, Никольская улица, Москворецкая, Пресненская и Краснопресненская и ряд других набережных, площадка у МГУ, парки «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», развлекательный парк «Остров мечты», а также инновационный центр «Сколково».