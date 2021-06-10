Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Технологии

Tele2 и Nokia запустили первую в России тестовую зону 5G в метро в Казани

Ведомости

Tele2 совместно с Nokia запустили первую в России тестовую зону 5G в метро, площадкой для проекта стала подземка Казани. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Tele2 и Nokia запустили первую в России зону 5G на важнейшем инфраструктурном объекте – в Казанском метрополитене. Сеть пятого поколения теперь полностью пронизывает систему метро – сигнал 5G стал доступен на всех станциях подземки», — сообщили в компании. Там пояснили, что центральной площадкой для знакомства пассажиров с новым форматом связи стала станция Кремлевская.

Пассажиры, имеющие гаджеты с поддержкой 5G, имеют возможность подключиться к пилотной сети напрямую или через Wi-Fi. Пользователи обычных устройств и абоненты любых операторов – только через Wi-Fi-роутеры на станции «Кремлевская». «Пиковые значения скорости достигают 3800 Мбит/c», — подчеркнули в Tele2.

В марте «Ведомости» сообщали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос допуска компании Freshtel, дочернего оператора «Ростелекома», для тестирования работы сети 5G в метро Москвы, однако в столичной подземке такой формат связи пока еще не появился. Freshtel также хотела тестировать 5G и в метро Казани.

В конце мая МТС запустила первую в Санкт-Петербурге пользовательскую пилотную сеть 5G в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Формат стал доступен на территории 16 популярных площадок города, включая основную площадку ПМЭФ — «Экспофорум». «Мегафон» также развернул тестовую сеть связи 4G и 5G в Петербурге — на площадке форума и на Невском проспекте.

Первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G запустила МТС в Москве, это произошло в начале марта. Формат стал доступен участникам пилота в 14 отдельных районах столицы. Это, в частности, «Москва-Сити», Лубянка, Никольская улица, Москворецкая, Пресненская и Краснопресненская и ряд других набережных, площадка у МГУ, парки «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», развлекательный парк «Остров мечты», а также инновационный центр «Сколково».

Ранее по теме: 5G может начать работу в столичном метро

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных