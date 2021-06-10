Tele2 и Nokia запустили первую в России тестовую зону 5G в метро в Казани

В марте «Ведомости» сообщали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос допуска компании Freshtel, дочернего оператора «Ростелекома», для тестирования работы сети 5G в метро Москвы, однако в столичной подземке такой формат связи пока еще не появился. Freshtel также хотела тестировать 5G и в метро Казани.