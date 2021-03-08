5G может начать работу в столичном метро

Сейчас частоты 3,4–3,6 ГГц есть у двух операторов – «Неоспринта», принадлежащего «Мегафону», и Freshtel. Разрешение на их использование в течение 10 лет операторы получили еще в 2011 г. В апреле 2015 г. «Ростелеком» купил оператора Freshtel. А «Мегафон», в свою очередь, получил частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, купив оператора «Неоспринт» и «Неоспринт СПб» в 2019 г. Десятилетнее разрешение, полученное операторами, истекает уже в марте, и комиссии предстоит решить, что делать с этими частотами дальше.