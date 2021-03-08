5G может начать работу в столичном метро«Ростелеком» может оказаться единственным оператором с доступом к частотам 3,4–3,8 ГГц
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос допуска компании Freshtel, дочернего оператора «Ростелекома», к тестированию работы сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3,4–3,8 ГГц. Этот диапазон считается оптимальным для сетей пятого поколения, и «Ростелеком» может остаться единственным оператором, у которого будет к нему доступ.
Согласно материалам к мартовскому заседанию ГКРЧ (их копии есть у «Ведомостей»), комиссия рассмотрит заявку Freshtel на тестирование работы 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3,4–3,8 ГГц. Решение еще не согласовано: в материалах указано, что заключение ключевых членов комиссии для последующего принятия решения ГКРЧ не поступило.
В «Ростелекоме» подачу заявки от Freshtel официально подтвердили. В 2018 г. «Ростелеком» организовал три пилотные зоны 5G (в Сколкове, Иннополисе в Татарстане и петербургском Эрмитаже), затем запрашивал разрешение на продолжение работы пилотных зон, но оператору было отказано, объяснил его представитель Валерий Костарев.
«Сейчас российский бизнес оказался под угрозой потери конкурентоспособности, так как во всем мире сети 5G уже запускаются в коммерческую эксплуатацию, а в России их не ожидается до 2024 г., – говорит Костарев. – Нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, пусть эти зоны будут в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например в метро. Нужно срочно накапливать цифровые компетенции по использованию 5G в различных отраслях экономики».
Частоты 3,4–3,8 ГГц – наиболее распространенный диапазон для сетей пятого поколения во всем мире. Строительство инфраструктуры под этот диапазон позволяет операторам сэкономить, так как эти частоты требуют меньшего количества базовых станций, чем, например, диапазон 4,8–4,99 ГГц, который выделили российским операторам. Диапазон 3,4–3,8 ГГц в РФ занят средствами связи силовых структур, поэтому места для сотовых сетей в нем нет – на просьбы операторов освободить часть частот силовые ведомства несколько раз отвечали отказом.
Сейчас частоты 3,4–3,6 ГГц есть у двух операторов – «Неоспринта», принадлежащего «Мегафону», и Freshtel. Разрешение на их использование в течение 10 лет операторы получили еще в 2011 г. В апреле 2015 г. «Ростелеком» купил оператора Freshtel. А «Мегафон», в свою очередь, получил частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, купив оператора «Неоспринт» и «Неоспринт СПб» в 2019 г. Десятилетнее разрешение, полученное операторами, истекает уже в марте, и комиссии предстоит решить, что делать с этими частотами дальше.
Пока в материалах ГКРЧ фигурирует отрицательное заключение в отношении продления действия решений ГКРЧ для наземных сетей «Неоспринта», Freshtel и других операторов, которые в свое время построили экспериментальные фрагменты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.
«Тех полос, которые есть у «Неоспринта» и Freshtel, все равно не хватило бы для построения полноценных 5G-сетей, но было бы достаточно для старта и периода разогрева рынка, – объясняет гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. – Формально этот диапазон операторы имеют право использовать только для WiMax – технологии беспроводного доступа предыдущего поколения. Однако в случае положительного решения ГКРЧ по новому запросу оператора «Ростелеком» сможет перевести частоты с WiMax на стандарт 5G».
Внедрение каждого нового стандарта сотовой связи в России сопровождается скандалами, судами, выкручиванием чиновниками и операторами рук друг другу, напоминает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. В конце 2000-х частоты для 3G в Москве военные связисты отдали гражданским только после вмешательства президента Дмитрия Медведева, а в 2011 г. президент Владимир Путин лично присутствовал при создании «Союза LTE», объединившего крупнейшие сотовые компании, готовящиеся к запуску сетей четвертого поколения.
Если «Ростелеком» получит возможность протестировать работу стандартов пятого поколения связи (5G), это станет хорошим сигналом для всего рынка: борьба за частоты еще не окончена и в перспективе «Ростелеком», «Мегафон» и другие телекоммуникационные компании добьются конверсии нужных им диапазонов, в результате чего номиналы 3,4–3,8 ГГц будут задействованы для 5G, заключает Анкилов.
Пока операторы вынуждены тестировать технологию 5G на диапазонах 4,4–4,9 ГГц. В частности, МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в Москве в 14 отдельных районах.
«К сожалению, в России уже несколько лет идет своеобразное перетягивание каната между сотовыми операторами и различными ведомствами за полосу радиочастот 3,4–3,8 ГГц, – констатирует руководитель проектов «Спектрум менеджмента» Вадим Поскакухин. – При этом вместо поиска новых или применения уже имеющихся технических решений по высвобождению хотя бы части спектра для развертывания 5G в крупнейших городах и обеспечения нормальной работы спутниковых сетей за их пределами ведется бесконечное соревнование на административном уровне. Принятие конструктивных решений ГКРЧ на предстоящем заседании позволит начать поиск приемлемого для всех подхода к внедрению 5G».