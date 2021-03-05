МТС объявил о запуске первой в России сети 5G
МТС запустил в Москве первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«ПАО «МТС» объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы», — говорится в сообщении. В частности, формат будет доступен в «Москве-Сити», на Лубянке, Никольской улице, Москворецкой, Пресненской и Краснопресненской и ряде других набережных , на площадке у МГУ, в парках «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», в развлекательном парке «Остров мечты», а также в инновационном центре «Сколково».
Владельцы участвующих в пилоте устройств, поддерживающих сети пятого поколения, смогут бесплатно воспользоваться в этих локациях безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек. «Попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе.
МТС первой из компаний получила лицензию на 5G на всей территории России (за исключением Крыма и Севастополя). По ее условиям оператор должен начать предоставление услуг не позднее июля 2022 г. Сама лицензия действительна до 2025 г.
Сети 5G на частотах для более ранних поколений в диапазоне 2,6 ГГц уже работают в некоторых штатах США и в Китае (там эти частоты использует оператор China Mobile).