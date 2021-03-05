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МТС объявил о запуске первой в России сети 5G

Ведомости

МТС запустил в Москве первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«ПАО «МТС» объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы», — говорится в сообщении. В частности, формат будет доступен в «Москве-Сити», на Лубянке, Никольской улице, Москворецкой, Пресненской и Краснопресненской и ряде других набережных , на площадке у МГУ, в парках «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», в развлекательном парке «Остров мечты», а также в инновационном центре «Сколково».

Владельцы участвующих в пилоте устройств, поддерживающих сети пятого поколения, смогут бесплатно воспользоваться в этих локациях безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек. «Попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе.

МТС первой из компаний получила лицензию на 5G на всей территории России (за исключением Крыма и Севастополя). По ее условиям оператор должен начать предоставление услуг не позднее июля 2022 г. Сама лицензия действительна до 2025 г. 

Сети 5G на частотах для более ранних поколений в диапазоне 2,6 ГГц уже работают в некоторых штатах США и в Китае (там эти частоты использует оператор China Mobile).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных