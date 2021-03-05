МТС объявил о запуске первой в России сети 5G

«ПАО «МТС» объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы», — говорится в сообщении. В частности, формат будет доступен в «Москве-Сити», на Лубянке, Никольской улице, Москворецкой, Пресненской и Краснопресненской и ряде других набережных , на площадке у МГУ, в парках «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», в развлекательном парке «Остров мечты», а также в инновационном центре «Сколково».