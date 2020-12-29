Грядет битва за 5G

Грядет битва за 5GОператоры и чиновники в будущем году должны найти компромисс
Внедрение каждого нового стандарта сотовой связи в России сопровождается скандалами, судами, выкручиванием чиновниками и операторами рук друг другу. И в обязательном порядке – апелляциями к первым лицам страны. В конце 2000-х частоты для 3G в Москве военные связисты отдали гражданским только после вмешательства президента Дмитрия Медведева. Президент Владимир Путин в 2011 г. лично присутствовал при создании «Союза LTE», объединившего крупнейшие сотовые компании, готовившиеся к запуску сетей четвертого поколения.
Сейчас во всем мире запускаются сети нового стандарта – 5G. По данным Global Mobile Suppliers Association, технологию уже поддерживают 135 операторов в 58 странах мира, в 2021 г. количество сетей пятого поколения может вырасти до 200. Наличие 5G – вопрос технологического прогресса, с ним связывают распространение беспилотного транспорта, телемедицины и многого другого.