Эксперты из США заявили о причастности Китая к кибератакам на Россию

Специалисты из США пришли к выводу, что за атаками стоит китайская группировка ThunderCats, которая входит в более крупную группу TA428. В отчете Sentinel Labs говорится, что при атаках хакеры использовали программу Mail-O. Она является вариантом вредоносной программы PhantomNet или SManager, которую использует TA428. По данным компании, TA428 занимается взломом преимущественно российских и восточноазиатских ресурсов для сбора разведданных.