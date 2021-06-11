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Эксперты из США заявили о причастности Китая к кибератакам на Россию

Ведомости

Аналитики американской ИТ-компании Sentinel Labs опубликовали отчет о кибератаках на российские госресурсы, в котором говорится, что за атаками стоит китайская группировка ThunderCats, а не западные спецслужбы, сообщил «Коммерсантъ».

Компания из США пришла к таким выводам после изучения доклада, который опубликовали центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ). Авторы доклада проанализировали кибератаки на федеральные органы исполнительной власти, выявленные в 2020 году, и пришли к выводу, что их совершили «кибернаемники, преследующие интересы иностранного государства».

В докладе была информация о вредоносном ПО, которое использовали хакеры, и о методах их воздействия. С помощью этих данных Sentinel Labs смогла начать искать хакеров.

Специалисты из США пришли к выводу, что за атаками стоит китайская группировка ThunderCats, которая входит в более крупную группу TA428. В отчете Sentinel Labs говорится, что при атаках хакеры использовали программу Mail-O. Она является вариантом вредоносной программы PhantomNet или SManager, которую использует TA428. По данным компании, TA428 занимается взломом преимущественно российских и восточноазиатских ресурсов для сбора разведданных.

Ранее по теме: Microsoft сообщила о кибератаке на правозащитные организации США из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных