Telegram запустил групповые видеозвонки
Telegram запустил функцию групповых видеозвонков, следует из сообщения в блоге мессенджера.
«Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию – достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры», – говорится в сообщении.
Любую видеотрансляцию можно развернуть на полный экран, нажав на нее, а также закрепить видео от определенного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат. Режим видеоконференций пока доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Этот лимит скоро будет увеличен.
Пользователи могут транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана – или использовать и то, и другое параллельно. Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов. Кроме того, в новой версии Telegram улучшено шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции групповых видеозвонков еще в апреле 2020 г., однако сроки он тогда не назвал. В декабре 2020 г. Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, а в августе прошлого года в мессенджер добавили функцию видеозвонков.