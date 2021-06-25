Telegram запустил групповые видеозвонки

Пользователи могут транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана – или использовать и то, и другое параллельно. Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов. Кроме того, в новой версии Telegram улучшено шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.