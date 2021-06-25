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Telegram запустил групповые видеозвонки

Ведомости

Telegram запустил функцию групповых видеозвонков, следует из сообщения в блоге мессенджера.

«Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию – достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры», – говорится в сообщении.

Любую видеотрансляцию можно развернуть на полный экран, нажав на нее, а также закрепить видео от определенного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат. Режим видеоконференций пока доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Этот лимит скоро будет увеличен.

Пользователи могут транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана – или использовать и то, и другое параллельно. Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов. Кроме того, в новой версии Telegram улучшено шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции групповых видеозвонков еще в апреле 2020 г., однако сроки он тогда не назвал. В декабре 2020 г. Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, а в августе прошлого года в мессенджер добавили функцию видеозвонков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных