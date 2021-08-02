Мантуров назвал сроки появления Aurus на водородном топливе
Серийный образец автомобиля Aurus на водородном топливе появится в 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Он (Aurus — ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 2024 г. мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — сказал министр в эфире «РБК-ТВ».
Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. Сейчас линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Мелкосерийная сборка автомобилей Aurus в данный момент осуществляется на мощностях института «НАМИ», а в дальнейшем полномасштабное производство будет налажено на заводе Sollers в Елабуге.