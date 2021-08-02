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Мантуров назвал сроки появления Aurus на водородном топливе

Ведомости

Серийный образец автомобиля Aurus на водородном топливе появится в 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Он (Aurus — ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 2024 г. мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — сказал министр в эфире «РБК-ТВ».

Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. Сейчас линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Мелкосерийная сборка автомобилей Aurus в данный момент осуществляется на мощностях института «НАМИ», а в дальнейшем полномасштабное производство будет налажено на заводе Sollers в Елабуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных