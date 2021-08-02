Мантуров назвал сроки появления Aurus на водородном топливе

«Он (Aurus — ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 2024 г. мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — сказал министр в эфире «РБК-ТВ».