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Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четыре миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Ранее мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал Google виновным в неудалении запрещенной в России информации и оштрафовал на 3,5 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента.

Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.

Ранее по теме: Суд поддержал Роскомнадзор по делу о блокировке 12 видео на Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных