Apple попросила суд отсрочить добавление сторонней оплаты в AppStore

Apple считает, что скорейшее выполнение решения суда «нарушит тщательный баланс между разработчиками и потребителями и нанесет непоправимый вред как Apple, так и пользователям». Когда Apple все же придется изменить правила оплаты, то разработчики впервые смогут обойти «налог на Apple» и получать деньги напрямую от потребителей.