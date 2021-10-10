Apple попросила суд отсрочить добавление сторонней оплаты в AppStore
Apple обратилась в федеральный суд США с просьбой перенести судебное решение, которое обязывает компанию добавить в App Store возможность сторонней оплаты. В случае положительного решения суда Apple оплата приложений останется прежней на 12-18 месяцев, сообщает Financial Times.
Apple считает, что скорейшее выполнение решения суда «нарушит тщательный баланс между разработчиками и потребителями и нанесет непоправимый вред как Apple, так и пользователям». Когда Apple все же придется изменить правила оплаты, то разработчики впервые смогут обойти «налог на Apple» и получать деньги напрямую от потребителей.
В случае поддержки судом позиции Apple пользователи не смогут оплачивать приложение вне App Store до вынесения решения по апелляции.
В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что Apple позволит создателям приложений указывать в App Store ссылки для регистрации на сайтах различных сервисов. Отмечалось, что нововведение направлено на подписные платформы, в том числе Netflix и Spotify.
Ранее компания запрещала разработчикам указывать сторонние ссылки в магазине приложений App Store. Сервисы, со своей стороны, на протяжении многих лет высказывались о действиях Apple как о несправедливых и враждебных, уточнял WSJ.
В самой корпорации сообщили о подобных изменениях, касающихся приложений для чтения электронных книг. Это одна из корректировок, которые потребовала ввести Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).
По данным WSJ, изменение коснется также приложений для просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Однако продавать подписки в обход Apple компании все равно не смогут. В корпорации заявили, что покупки через App Store «остаются самым безопасным и надежным способом оплаты для пользователей».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала Apple предупреждение в связи с действующим запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Так, разработчикам нельзя указывать данные для приобретения чего-либо напрямую. При этом комиссия при покупке через App Store достигает 15-30%.