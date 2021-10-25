В Microsoft сообщили об активизации «российских хакеров»
Корпорация Microsoft подозревает группировку хакеров, предположительно действующую под эгидой российской разведки, в увеличении количества кибератак с целью получения конфиденциальной информации. Об этом 24 октября сообщил в корпоративном блоге вице-президент Microsoft по вопросам безопасности клиентов Том Берт.
По словам эксперта, речь идет о Nobelium — группировке, которую американские власти и Microsoft ранее обвиняли в атаках на компании, работающие в цифровой и финансовой сферах, госорганы, а также неправительственные и исследовательские организации в 36 странах, включая США, Великобританию и Германию.
Берт отметил, что Nobelium активизировали свои кибератаки этим летом: за неполные четыре месяца с 1 июля по 19 октября в Microsoft зафиксировали более 22 800 таких атак против 20 500 за предыдущие три года. Успехом увенчались лишь единичные попытки, говорится в сообщении. По данным компании, атакам подверглись сети более чем 140 предприятий, причем в 14 случаях злоумышленникам удалось проникнуть в чужую сеть не через уязвимости программного обеспечения, а с помощью простых методов, таких как фишинг или подбор паролей.
«Nobelium пытается воспроизвести подход, который они использовали с прошлыми атаками, выбирая своими целями организации, являющиеся неотъемлемой частью глобальной цифровой цепочки поставок. На этот раз они атакуют другую часть цепочки поставок: реселлеров и других поставщиков технологических услуг, которые кастомизируют, развертывают и управляют облачными сервисами и другими технологиями от имени своих клиентов», — заявил Берт.
Ранее Microsoft называла Nobelium автором масштабной хакерской атаки на правительственные сети США, о которой стало известно в конце 2020 г., с помощью взлома ПО компании SolarWinds — подрядчика Microsoft. Соединенные Штаты обвинили в причастности к атаке российскую Службу внешней разведки (СВР). В Москве обвинения в организации кибератак отрицают и называют бездоказательными. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, такие методы могли использовать американская и британская разведки.