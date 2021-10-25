В Microsoft сообщили об активизации «российских хакеров»

Берт отметил, что Nobelium активизировали свои кибератаки этим летом: за неполные четыре месяца с 1 июля по 19 октября в Microsoft зафиксировали более 22 800 таких атак против 20 500 за предыдущие три года. Успехом увенчались лишь единичные попытки, говорится в сообщении. По данным компании, атакам подверглись сети более чем 140 предприятий, причем в 14 случаях злоумышленникам удалось проникнуть в чужую сеть не через уязвимости программного обеспечения, а с помощью простых методов, таких как фишинг или подбор паролей.