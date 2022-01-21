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TikТok вслед за Instagram начал тестировать платные подписки

Ведомости

Сервис коротких видео Tiktok запустил функцию платных подписок в тестовом режиме, передает издание The Information со ссылкой на представителя компании.

В Tiktok не сообщили, когда новый функционал станет доступен создателям контента и сколько будут стоить подписки. Сейчас сервис предоставляет креаторам возможность монетизировать свой контент с помощью платформы Creator Next, которая позволяет авторам получать донаты и сотрудничать с брендами. Пользователи старше 18 лет также могут отправлять и получать виртуальные подарки во время прямых эфиров. Эти подарки можно впоследствии обменять на реальные деньги.

Ранее на этой неделе соцсеть Instagram, один из главных конкурентов Tiktok, начала тестировать в США платные подписки, с помощью которых пользователи могут получить доступ к эксклюзивному контенту от блогеров и некоторым расширенным функциям. В прошлом году аналогичную функцию запустил Twitter, а в 2020 г. — Facebook. В ноябре прошлого года введение платных подписок, которые позволят отключить рекламные объявления, анонсировал мессенджер Telegram.

Tiktok по итогам прошлого года стал самым посещаемым ресурсом в интернете, по данным компании Cloudflare. За год социальная сеть поднялась сразу на шесть позиций, обогнав в том числе Google и Facebook. В России приложение стало лидером как по проведенному в нем времени, так и по количеству загрузок. Россияне в среднем тратили на него 26 часов 18 минут в месяц, по сравнению с 2020 г. этот показатель вырос на 34%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных