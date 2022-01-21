TikТok вслед за Instagram начал тестировать платные подписки

Tiktok по итогам прошлого года стал самым посещаемым ресурсом в интернете, по данным компании Cloudflare. За год социальная сеть поднялась сразу на шесть позиций, обогнав в том числе Google и Facebook. В России приложение стало лидером как по проведенному в нем времени, так и по количеству загрузок. Россияне в среднем тратили на него 26 часов 18 минут в месяц, по сравнению с 2020 г. этот показатель вырос на 34%.