TikТok вслед за Instagram начал тестировать платные подписки
Сервис коротких видео Tiktok запустил функцию платных подписок в тестовом режиме, передает издание The Information со ссылкой на представителя компании.
В Tiktok не сообщили, когда новый функционал станет доступен создателям контента и сколько будут стоить подписки. Сейчас сервис предоставляет креаторам возможность монетизировать свой контент с помощью платформы Creator Next, которая позволяет авторам получать донаты и сотрудничать с брендами. Пользователи старше 18 лет также могут отправлять и получать виртуальные подарки во время прямых эфиров. Эти подарки можно впоследствии обменять на реальные деньги.
Ранее на этой неделе соцсеть Instagram, один из главных конкурентов Tiktok, начала тестировать в США платные подписки, с помощью которых пользователи могут получить доступ к эксклюзивному контенту от блогеров и некоторым расширенным функциям. В прошлом году аналогичную функцию запустил Twitter, а в 2020 г. — Facebook. В ноябре прошлого года введение платных подписок, которые позволят отключить рекламные объявления, анонсировал мессенджер Telegram.
Tiktok по итогам прошлого года стал самым посещаемым ресурсом в интернете, по данным компании Cloudflare. За год социальная сеть поднялась сразу на шесть позиций, обогнав в том числе Google и Facebook. В России приложение стало лидером как по проведенному в нем времени, так и по количеству загрузок. Россияне в среднем тратили на него 26 часов 18 минут в месяц, по сравнению с 2020 г. этот показатель вырос на 34%.