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Траты россиян в мобильных приложениях за год превысили $1,5 млрд

Ведомости

Российские пользователи в прошлом году потратили в мобильных приложениях $1,58 млрд, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитической компании App Annie. Траты россиян за год выросли на 19%.

Расходы пользователей мобильных приложений по всему миру по итогам года выросли аналогичными темпами и достигли $170 млрд. Лидером мирового рейтинга по этому показателю стал Китай — там расходы на покупки в приложениях увеличились на 14,5% до $57 млрд. Замыкают первую тройку США ($43 млрд, +24%) и Япония ($20 млрд, +2%). Россия в мировом рейтинге заняла 11-ю строчку, как и в 2020 г.

Больше всего пользователи в России, как и в других странах, потратили на мобильные игры. В стране на эти цели был потрачен $1 млрд, во всем мире – $116 млрд. В стране в прошлом году игры загружали 2,73 млрд раз, что на 30 млн больше, чем годом ранее.

Среднестатистический россиянин проводит в мобильных приложениях 4 часа 10 минут в день (в 2020-м — 3 часа 48 минут). По этому показателю Россия также заняла 11-е место в мировом рейтинге. Мобильные приложения занимают у российских пользователей больше времени, чем просмотр телевидения, на который в среднем тратится 3 часа 31 минута в день, по данным Mediascope.

TikTok стал самым популярным приложением в стране как по проведенному в нем времени, так и по количеству загрузок. Среди лидеров по количеству скачиваний в прошлом году также оказались Telegram, WhatsApp, Instagram и GetContact.

Россияне также больше времени стали проводить в приложениях стриминговых сервисов. Количество часов выросло в 2021 г. на 61% по сравнению с допандемийным 2019 г. В мире больший прирост был зафиксирован только в Индонезии — 140%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных