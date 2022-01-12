Траты россиян в мобильных приложениях за год превысили $1,5 млрд
Расходы пользователей мобильных приложений по всему миру по итогам года выросли аналогичными темпами и достигли $170 млрд. Лидером мирового рейтинга по этому показателю стал Китай — там расходы на покупки в приложениях увеличились на 14,5% до $57 млрд. Замыкают первую тройку США ($43 млрд, +24%) и Япония ($20 млрд, +2%). Россия в мировом рейтинге заняла 11-ю строчку, как и в 2020 г.
Больше всего пользователи в России, как и в других странах, потратили на мобильные игры. В стране на эти цели был потрачен $1 млрд, во всем мире – $116 млрд. В стране в прошлом году игры загружали 2,73 млрд раз, что на 30 млн больше, чем годом ранее.
Среднестатистический россиянин проводит в мобильных приложениях 4 часа 10 минут в день (в 2020-м — 3 часа 48 минут). По этому показателю Россия также заняла 11-е место в мировом рейтинге. Мобильные приложения занимают у российских пользователей больше времени, чем просмотр телевидения, на который в среднем тратится 3 часа 31 минута в день, по данным Mediascope.
TikTok стал самым популярным приложением в стране как по проведенному в нем времени, так и по количеству загрузок. Среди лидеров по количеству скачиваний в прошлом году также оказались Telegram, WhatsApp, Instagram и GetContact.
Россияне также больше времени стали проводить в приложениях стриминговых сервисов. Количество часов выросло в 2021 г. на 61% по сравнению с допандемийным 2019 г. В мире больший прирост был зафиксирован только в Индонезии — 140%.