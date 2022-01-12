Траты россиян в мобильных приложениях за год превысили $1,5 млрд

Больше всего пользователи в России, как и в других странах, потратили на мобильные игры. В стране на эти цели был потрачен $1 млрд, во всем мире – $116 млрд. В стране в прошлом году игры загружали 2,73 млрд раз, что на 30 млн больше, чем годом ранее.