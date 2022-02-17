В работе Twitter произошел сбой

Ранее сообщалось о крупном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Тогда было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникали с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю. Сбой наблюдался во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.