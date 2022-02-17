В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 18:00 мск. Больше всего жалоб зафиксировано в США — более 5500, на неполадки также указывают пользователи из Великобритании, Канады, Германии и Франции. Российские пользователи в свою очередь столкнулись с незначительными проблемами.
По данным Downdetector, в основном жалобы связаны с ошибками в работе веб-сайта, однако часть пользователей столкнулась с проблемами и в приложении. Сбои возникают в ленте новостей и при соединении с сервером.
Ранее сообщалось о крупном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Тогда было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникали с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю. Сбой наблюдался во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.