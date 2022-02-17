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В работе Twitter произошел сбой

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Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 18:00 мск. Больше всего жалоб зафиксировано в США — более 5500, на неполадки также указывают пользователи из Великобритании, Канады, Германии и Франции. Российские пользователи в свою очередь столкнулись с незначительными проблемами.

По данным Downdetector, в основном жалобы связаны с ошибками в работе веб-сайта, однако часть пользователей столкнулась с проблемами и в приложении. Сбои возникают в ленте новостей и при соединении с сервером. 

Ранее сообщалось о крупном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Тогда было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникали с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю. Сбой наблюдался во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.

Ранее по теме: В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных