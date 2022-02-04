В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

Помимо этого фиксируются сбои в работе «Ростелекома» и МТС. Пользователи «Ростелекома» жалуются на проблемы с работой домашнего интернета, по состоянию на 18:57 мск было зафиксировано 454 жалобы. У пользователей МТС возникли проблемы с мобильным интернетом и связью. На 18:59 была зафиксирована 141 жалоба пользователей мобильного оператора.