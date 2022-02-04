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В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

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В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. 

По состоянию на 19:10 мск было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникают с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю.

Сбой наблюдается во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.

Помимо этого фиксируются сбои в работе «Ростелекома» и МТС. Пользователи «Ростелекома» жалуются на проблемы с работой домашнего интернета, по состоянию на 18:57 мск было зафиксировано 454 жалобы. У пользователей МТС возникли проблемы с мобильным интернетом и связью. На 18:59 была зафиксирована 141 жалоба пользователей мобильного оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных