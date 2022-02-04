В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
По состоянию на 19:10 мск было зафиксировано более 74 000 жалоб пользователей, в основном проблемы возникают с доступом к сайту соцсети, приложению и личному профилю.
Сбой наблюдается во всех крупных городах России, а также в Белоруссии и на Украине.
Помимо этого фиксируются сбои в работе «Ростелекома» и МТС. Пользователи «Ростелекома» жалуются на проблемы с работой домашнего интернета, по состоянию на 18:57 мск было зафиксировано 454 жалобы. У пользователей МТС возникли проблемы с мобильным интернетом и связью. На 18:59 была зафиксирована 141 жалоба пользователей мобильного оператора.